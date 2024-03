Prezzo PICCOLISSIMO su Dragon Quest Treasures! Solo 30€!

Il bellissimo Dragon Quest Treasures per Nintendo Switch è attualmente in offerta su Amazon a soli 29,98€, con uno sconto del 21% sul prezzo originale di 37,90€! Questo spin-off della serie originale, dedicato ai fan di Dragon Quest XI, vi catapulterà nelle avventure di Erik e Mia, che dovranno avventurarsi in un mondo fantastico per reclutare mostri come alleati e scoprire tesori nascosti. L'avventura è ambientata sulla mitica isola fluttuante di Draconia, che dovrete esplorare per trovare le sette Gemme del Drago e puntare all'Isola d'Oro, obiettivo finale del vostro viaggio. È un gioco che non può mancare nella collezione degli appassionati che amano esplorare mondi vastissimi e fare squadra con personaggi unici nel corso dell'avventura: non lasciatevelo sfuggire ora che è in sconto con le Offerte di Primavera!

Dragon Quest Treasures, chi dovrebbe acquistarlo?

Dragon Quest Treasures è il gioco perfetto per i fan di Dragon Quest che vogliono giocare tutti i capitoli della saga, non solo quelli principali, ma anche gli spin-off. è consigliato a chi ama esplorare mondi vasti e misteriosi in compagnia di personaggi iconici come Erik e Mia, reclutando mostri come alleati e dando la caccia a tesori nascosti. Adatto a giocatori con più di 12 anni, è la combinazione perfetta di esplorazione, strategia e scoperta, capace di dare gioia a tantissimo appassionati di fantasy e giochi di ruolo!

In Dragon Quest Treasures accompagnerete Erik e Mia, gli personaggi amatissimi di Dragon Quest XI, alla ricerca di tesori e alla scoperta di terre inesplorate. Preparatevi a viaggiare per l'Isola fluttuante di Draconia, imbarcarvi nel viaggio alla ricerca delle Sette Gemme del Drago e raggiungere infine l'ambita Isola d'Oro, sfruttando l'aiuto di mostri locali che potrete reclutare e aggiungere alla vostra squadra.

Dragon Quest Treasures è un'avventura ricca di fascino nell'universo di Dragon Quest.

