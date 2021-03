Elden Ring: fan inventa “calendario dell’avvento” con un boss di Sekiro

Elden Ring è stato sicuramente il protagonista di questi ultimi giorni. Come ben saprete infatti è stato rivelato un leak trailer di una build, a detta di molti insider, abbastanza anziana ma che ci ha permesso di avere una panoramica della prossima opera targata From Software. Rimane assolutamente plausibile che da un momento all’altro il team giapponese possa mostrate qualcosa in più a riguardo con magari una ipotetica data di uscita.

Gli appassionati delle opere di Hidetaka Miyazaki sono ansiosi e vogliosi di vedere qualcosa di “ufficiale” a riguardo, anche perché Elden Ring risulta essere una delle opere più promettenti di uno dei team più validi degli ultimi anni capaci di creare opere come Dark Souls e Sekiro Shadows Die Twice. Quest’ultimo ricordiamo aver vinto il GOTY durante i Game Awards di due anni fa, risultando essere un titolo tanto difficile quanto gratificante. Un fan, per passare il tempo, ha inventato un vero e proprio “calendario dell’avvento”. Ha deciso praticamente di sconfiggere ogni giorno un boss di quest’ultimo in attesa dell’uscita di Elden Ring. Se non avete mai giocato a Sekiro vi sconsigliamo di andare avanti con la lettura in quanto faremo riferimento ad un nemico in particolare.

Non parliamo infatti di un personaggio qualsiasi, ma di Isshin, il boss finale di Sekiro. Questo è infatti stato una grossa spina nel fianco per molti videogiocatori che addirittura hanno accantonato il titolo per la difficoltà troppo elevata. Atijohn, il fan che ha iniziato questa curiosa sfida, posta tutti i giorni sul Reddit un video che testimonia il tutto. Essendo una sfida, l’utente ha deciso di metterci ancora più di pepe, utilizzando la campana del demone, strumento che aumenta ulteriormente la difficoltà, ed evitando di utilizzare qualsiasi cura. Il tutto è testimoniato da una clip, che vi lasceremo proprio qui di seguito, buona visione.

Cosa ne pensate di questa sfida? Aspettate anche voi con impazienza Elden Ring? Raccontateci cosa vorreste vedere nel prossimo gioco targato From Software qui sotto con un commento. Nell’attesa di qualche informazione aggiuntiva, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.