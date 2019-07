Elden Ring: FromSoftware rivela se sarà mostrato alla Gamescom 2019

Elden Ring sarà mostrato alla Gamescom 2019 che avrà luogo verso la fine di agosto? Ecco cosa ci dicono FromSoftware e Bandai Namco.

Elden Ring è uno dei (molti) giochi estremamente attesi dalla community mondiale dei videogiocatori. L’eccitazione generale non è generata solo dal fatto che si tratta di un titolo di FromSoftware, ma anche dal fatto che sia stato realizzato in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin. Elden Ring, da quel che ci è stato raccontato da Miyazaki stesso, vuole fare un nuovo passo avanti e, pur basandosi sull’eredità dei souls-like, vuole trovare la propria strada.

Pur non avendo ancora visto nulla, se non un brevissimo teaser trailer che ci introduce alla lore del mondo, siamo tutti desiderosi di averlo tra le mani. Il punto, però, è proprio il fatto che ancora non abbiamo visto un video di gameplay. Quando succederà? Un momento propizio sarebbe il prossimo grande evento videoludico: la Gamescom di Colonia, Germania, che avrà luogo dal 20 al 24 agosto. Ci sarà? Purtroppo no.

Bandai Namco Entertainment, editore di Elden Ring, ha recentemente rivelato la lineup completa dei giochi che saranno presenti e giocabili durante la fiera. Elden Ring non è parte di tale lista, purtroppo. Non è troppo strano, visto che il titolo è stato annunciato solo un mese e mezzo fa all’E3 2019, ma nondimeno siamo certi che i fan saranno dispiaciuti.

Per quanto riguarda gli altri titoli di Bandai Namco, sappiamo che ci sarà Man of Medan, il nuovo gioco di Supermassive Games (creatori dell’esclusiva PS4 Until Dawn): abbiamo avuto modo di provarlo, recentemente, e vi abbiamo indicato le nostre impressioni preliminari nella nostra anteprima. Ci sarà inoltre spazio anche per Code Vein, di cui vi abbiamo parlato sia in occasione della beta che dopo la nostra prova all’E3 2019. Verranno poi portati a Colonia anche Dragon Ball Z: Kakarot, Rad, One Piece: Pirate Warriors 4, One Punch Man: A Hero Nobody Knows e Disney Tsum Tsum. Diteci, qual è il gioco Bandai Namco che attendete di più