Elden Ring nell’ultimo periodo sta perdendo quota, con i giocatori che dopo più di tre mesi dal lancio dell’opera stanno pian piano iniziando a virare altrove. Ciò, però, non va di certo a impattare i modder, i quali si stanno sbizzarrendo sin dal day one del titolo targato FromSoftware con la creazione di infinite mod. E dopo l’arrivo di mod dedicate a Batman, Star Wars e Harry Potter, nelle ultime ore ne è arrivata una che va a rendere il gameplay del gioco decisamente interessante, aggiungendo feature come la fame, la sete e le malattie.

Survival Mode è il nome di questo add-on sviluppato da Grimrukh, utente che si è occupato anche della creazione di altre famose mod per Dark Souls. Questa mod si spiega già da sé con il nome: andrà ad aggiungere nuove funzionalità adibite alla sopravvivenza, come appunto i bisogni base di un qualunque essere vivente. Potrete quindi andare a caccia per guadagnarvi i vostri pasti e combattere la fame e la sete, il tutto mentre dovrete stare attenti a non contrarre le malattie specifiche di ciascuna regione, che saranno guaribili tramite delle cure che potrete craftare.

I contenuti di questa mod non finiscono qua: questa, infatti va ad aggiungere anche nuovi crafting per le armi (con circa quattrocento nuove ricette), assieme a una modalità “notte” nel gioco, che andrà a renderlo incredibilmente cupo. Potete visualizzare tutte le novità al video che trovate subito qui in basso.

Elden Ring: Survival Mode trailer!

– Craft new food items to fight hunger and thirst

– Use new materials to craft and upgrade weapons

– Find cures for region-specific diseases

– Truly dark nights

Releasing on Monday night, right after a premiere stream by @Lobosjrgaming 🙂 pic.twitter.com/yHfQULkGGR

— Grimrukh (@grimrukh) June 2, 2022