Final Fantasy 7 Remake, l’intelligenza artificiale renderà i volti dei personaggi ancora più espressivi

Con l’avvicinarsi dell’uscita prevista per il 10 aprile, Final Fantasy 7 Remake non smette di far parlare di sé. E non solo perché alcune copie su disco sono disponibili a una settimana dal lancio: ad attirare l’attenzione sono anche gli aspetti tecnici come l’uso dell’intelligenza artificiale per il coordinamento di espressioni facciali, movimento delle labbra e inquadrature. Final Fantasy 7 è uno dei giochi più attesi di quest’anno, il pubblico voleva da tempo questo remake e Square Enix lo accontenterà dando, da parte sua, un tocco di profondità in più al prodotto finale.

Il team di sviluppo di Final Fantasy 7 Remake ha lavorato oltre che sul gameplay anche su un’intelligenza artificialeche rende i personaggi quanto più realistici possibile. Stando a quanto detto da Naoki Hamaguchi, uno dei game director del titolo, il gameplay farà un massiccio uso dell’IA per dare emozioni ai dialoghi insieme alle espressioni facciali.

La tecnica usata consisteva nel campionare voci e, costruito un database, creare i vari schemi logici su cui poter basare e processare dialoghi di altissimo livello, combinati ai timbri di voce alle espressioni del viso e alla sincronizzazione delle labbra. Questo renderà il gameplay molto più immersivo per il giocatore? Non sarebbe la prima volta che Final Fantasy stupisce dal punto di vista tecnologico e delle emozioni che è in grado di trasmettere. “Bisogna sempre dare un contenuto emotivo ad ogni pezzo di dialogo, dall’intonazione all’immagine – continua Hamaguchi – Se trattiamo tutto questo come un grafico, vedremo il livello di tensione andare su e giù”.

Final Fantasy VII Remake rimarrà esclusiva temporale su PlayStation 4 per un anno, quindi sino ad aprile 2021. Alla scadenza non sapremo per quale piattaforma il gioco sarà disponibile, molto probabilmente arriverà anche su PC e Xbox. Per quanto riguarda le console next-gen è probabile che Final Fantasy 7 Remake possa essere uno dei candidati a essere cross-gen su PS5 e Xbox Series X.