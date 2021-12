Forspoken: ecco la data di uscita e un nuovo gameplay trailer

Forspoken, precedentemente conosciuto come Project Athia, è il titolo targato Square Enix che è stato annunciato ormai quasi un anno fa, e che ha attirato l’attenzione di moltissimi videogiocatori. Il GDR d’azione è partito con delle ottime premesse sin dal primissimo trailer, mostrando delle grafiche mozzafiato e un gameplay a dir poco intrigante. Adesso, però, grazie ai giochi annunciati ai The Game Awards, abbiamo finalmente il verdetto definitivo: Forspoken ha una data d’uscita ufficiale, ossia il 24 maggio del 2022.

Ormai è finalmente ufficiale: a poco più di un anno dal suo primo annuncio, quindi, Forspoken farà finalmente il suo debutto, e con le premesse che abbiamo potuto modo di vedere fino ad oggi, questo verrà indubbiamente accolto a braccia aperte. L’opera arriverà su PC e su PlayStation 5, mentre pare che per il rilascio su Xbox ci sarà ancora da aspettare, dato che Sony deterrà l’esclusività per almeno due anni. Nonostante ciò, il titolo sarà disponibile anche sul Microsoft Store, e pare che sarà possibile sincronizzare i salvataggi su Xbox Cloud e gli achievement di Xbox Live.

Durante i The Game Awards di quest’anno (di cui potete scoprire il vincitore qui), però, non è soltanto stata data una data di debutto per quest’opera, bensì è stato fornito un nuovo gameplay trailer, e ci ha lasciati a bocca aperta. Nel filmato abbiamo un altro spunto della storia che la protagonista, Frey Holland, vivrà (e vivremo) in prima persona. Possiamo vedere, inoltre, tantissimi spezzoni di gameplay, e le meccaniche mostrate sono incredibilmente appetibili.

La trama è la seguente: vestiremo i panni di Frey Holland, la quale si è trovata misteriosamente in un luogo che non le appartiene. La protagonista dovrà vedersela con Tanta Sila, quali altri non è che una sovrana spietata e assetata di sangue, dotata di notevoli poteri magici. L’obiettivo di Frey sarà quello di liberare il nuovo mondo in cui si è trovato dall’oppressione esercitata da Tanta, nella speranza di poter finalmente fare ritorno a casa.