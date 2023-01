Se state attraversando il continente magico di Athia in Forspoken, sicuramente sarete rimasti colpiti dai suoi segreti e dalle sue magie. Più volte vi sarete chiesti “Qual è il mantello migliore per proseguire?” oppure “Cosa sono i Famigli? E dove trovare questi bellissimi gattini?”. Con queste guida completa di Forspoken vi offriremo una risposta completa e dettagliata a questa e a moltissime altre domande, aiutandovi a procedere al meglio nell’avventura e ad ottenere tutti i trofei e soprattutto l’ambito trofeo di platino.

TUTTE LE GUIDE DI FORSPOKEN

Guida ai Trofei e al Platino – Una guida con i consigli per ottenere facilmente ogni trofeo del gioco e sbloccare il platino;

– Una guida con i consigli per ottenere facilmente ogni trofeo del gioco e sbloccare il platino; Guida ai Famigli – Nascosti nel continente di Athia ci sono 20 gattini magici conosciuti come famigli che vanno trovati, ecco dove trovarli tutti;

– Nascosti nel continente di Athia ci sono 20 gattini magici conosciuti come famigli che vanno trovati, ecco dove trovarli tutti; Guida al Miglior Equipaggiamento – Mantelli e magie saranno fondamentali nella vostra avventura, ma solo alcuni sono in grado di potenziarsi e diventare i più potenti del gioco, ecco come fare per sbloccarli subito;

Forspoken guida completa: 5 consigli per iniziare al meglio

Potrete muovervi molto liberamente in Forspoken, ma per iniziare al meglio ci sono una serie di attività che vanno fatte subito così da sbloccare più facilmente trofei, collezionabili e quant’altro. Vediamole!

Visitate i Rifugi

Nel continente di Athia ci sono dei luoghi chiamati Rifugi e che una volta trovati sbloccano il viaggio rapido in Forspoken. Già solo per questo vale trovarli tutti ma dovete sapere che in queste location potrete anche potenziarvi, migliorando l’equipaggiamento e creare oggetti.

Fate incetta di risorse

Nel mondo di Forspoken le risosrse non sono mai abbastanza e possono essere usate praticamente per tutto. Non dimenticate di fare incetta di piante e materiali che potete raccogliere in ogni dove perché vi serviranno, in abbondanza, in qualsiasi momento del gioco.

Occhio al miasma

In Forspoken esistono delle aree nebbiose dove si annidano i nemici più forti del gioco. Se non siete pronti finire in queste aree significa morte certa quindi sperimentate e affrontatele solo quando sarete al livello giusto.

Trovate le pietre sacre

In Forspoken esistono dei monumenti sparsi per la mappa di gioco con cui Frey può interagire rompendo il loro sigillo. Trovarli tutti è molto importante perché così facendo potrete migliorare al massimo Salute, Stamina e Difesa.

Potenziate il mantello iniziale

Anche se nel gioco esistono mantelli migliori e più forti, il mantello iniziale è davvero ottimo per affrontare quasi tutta la prima parte dell’avventura. Non tenete quindi le risorse per i mantelli successivi e potenziate quello, vi aiuterà sicuramente a raggiungere più facilmente gli altri.