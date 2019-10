Fortnite 2: sfide e ricompense di Halloween in arrivo, ecco la data

Epic Games ha annunciato la data d'arrivo delle sfide (con tanto di ricompense uniche) a tema Halloween di Fortnite 2. Ecco tutti i dettagli ufficiali.

Fortnite 2 è a disposizione già da una settimana e questo vuol dire che è già arrivato un primo aggiornamento (l’update 11.01, per la precisione, di cui trovate tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato), peccato che i giocatori della Battaglia Reale non hanno potuto godere di vere novità in merito, se non un aumento dei Punti Esperienza ottenuti da medaglie e sfide. Per fortuna, Epic Games ha annunciato di avere pronte delle novità a tema Halloween.

Come potete vedere anche nel tweet qui sotto, torneranno i “Fortnitemares”, un ovvio gioco di parole tra Fortnite e “Nightmares”, ovvero “incubi”. Questo evento orrifico ci darà accesso a una serie di nuove sfide, le quali doneranno speciali ricompense cosmetiche. L’evento modificherà anche la mappa, addobbandola in perfetto stile Halloween.

The nightmare lurking under your bed 🦷 The new Jawbreaker Outfit, Teef Outfit, Goo Glider, Globber Pickaxe, Stickers Pickaxe, and Noshy Wrap are available now!#Fortnitemares returns: October 29 pic.twitter.com/EhndgnWi5C — Fortnite (@FortniteGame) October 24, 2019

La data da segnarsi sul calendario è il 29 ottobre 2019, ovvero il prossimo martedì, tipico giorno per l’introduzione di novità di Fortnite. L’aggiornamento sarà probabilmente introdotto durante la mattinata, mentre l’evento prenderà il via nel primo pomeriggio, dopo il ritorno online dei server. Ci saranno inoltre anche nuove skin e accessori in vendita nello store.

Diteci, cosa ne pensate? Vi piacciono gli eventi a tema Halloween? Giocherete a Fortnite 2 la prossima settimana, oppure la fine di ottobre sarà dominata da Call of Duty Modern Warfare?