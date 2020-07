Fortnite: l’acqua sta prendendo uno strano colore

L’isola di Fortnite è in continua mutazione e anche se gli appassionati non se ne accorgono, Epic Games lavora sempre dietro le quinte per rendere il più vivo possibile un mondo che si va ad ampliare settimana dopo settimana. Non è ancora stato rilasciato il nuovo aggiornamento, ma stando ad alcuni giocatori qualcosa sta già cambiando silenziosamente all’interno dell’isola di gioco; ed è un qualcosa che è sempre stato sotto gli occhi di tutti.

Parliamo dell’acqua, elemento naturale che proprio in quest’ultima stagione sta assumendo un ruolo di primaria importanza all’interno di Fortnite. Alcune segnalazioni, parlano di uno strano colorito che sta assumendo l’acqua in alcune zone dell’isola. A Boschi Fumaioli per esempio, l’acqua che scorre sembra essere diventata dorata apparentemente per nessuno motivo logico o riconducibile agli ultimi eventi accaduti nel titolo di Epic Games.

L’acqua non è il solo elemento che sta diventando d’oro però. Stando ad altre segnalazioni, nell’area Rapide Rischiose si trova un camion dorato che prima non c’era. Molti giocatori pensano che sia tutta opera di Mida, e che il personaggio stia per fare il suo ritorno con la prossima Stagione. Dopo che Mida ha attivato il Dispositivo allagando la mappa, il capo dell’Agenzia è letteralmente scomparso.

C’è ancora molto da scoprire riguardo al mistero delle acque dorate in Fortnite, e di sicuro Epic Games prima o poi ci svelerà cosa c’è dietro a tutti questi criptici cambiamenti che avvengono sull’isola. Cosa ne pensate delle acque dorate apparse all’improvviso in Fortnite? Credete che ci sia dietro lo zampino di Mida o Jules?

