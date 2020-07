Fortnite: le armi più rare del gioco, ecco quali sono

Fortnite si sa, è un gioco che nel corso degli anni è stato capace di trasformarsi più e più volte, con Epic Games che ha puntato su quello che a tutti gli effetti è stato, ed è tutt’ora, il proprio titolo più di successo. Tra le modalità, gli eventi e le diverse novità che vengono introdotte ad ogni Stagione, gli appassionati del titolo battle royale hanno sempre la possibilità di sperimentare con nuovi contenuti e aggiunte come le armi rare.

Fortnite: le armi più rare

Con un nuovo video pubblicato sul proprio canale YouTube, SypherPK uno dei più noti streamer e giocatori professionisti di Fortnite, ha voluto giocare con alcune delle armi più rare che si trovano al momento all’interno del titolo free to play di successo. L’obbiettivo del creatore di contenuti non è quello di mostrare la potenza di tali armi, ma bensì quello di mostrare cosa si riesce a fare, e cosa no, maneggiando questa tipologia di armi all’interno di alcune partite.

Armi a corto raggio

Il video di SypherPK inizia mostrandoci lo streamer alle prese con un fucile a pompa, che viene usato per eliminare con un colpo preciso e a distanza ravvicinata praticamente chiunque si trovi sul suo cammino. Serve una buona mobilità per sfruttare al meglio questo tipo di arma, dato che per fare ingenti danni servirà avvicinarsi molto ai nemici che, se dotati di armi a distanza potrebbero fare molto male.

Mitraglietta

Passando a un’arma a raffica, è possibile notare come lo streamer cerchi sempre di avere una posizione elevata rispetto ai propri avversari. La mitraglietta Rapid Fire SMG offre di sicuro un ventaglio di colpi a rapida successione, ma il suo caricatore da venti colpi costringe molto spesso a ricaricare e se non si ha una buona copertura quegli attimi di ricarica possono essere decisamente fatali.

Fucile automatico

Il fucile automatico è invece l’arma più versatile ed eclettica che si possa utilizzare in Fortnite. Grazie al suo medio lungo raggio e ad una raffica devastante e precisa, quest’arma è capace di dare una grande sicurezza a chiunque sappia maneggiarlo con cura. Serve comunque buona mira e una buona copertura per non rimanere troppo scoperti nello scontro a fuoco.

Fucile da cecchino

Un grande classico negli sparatutto e come poteva mancare una simile arma dalla precisione chirurgica anche in Fortnite?! Adatto ad un lungo raggio, il fucile da cecchino può essere utilizzato anche in un combattimento più ravvicinato, ma per poter raccogliere il meglio da quest’arma serve sempre una mano ferma e una freddezza che definire letale sarebbe riduttivo.

Queste sono le armi rare utilizzate da SypherPK per vincere la Battaglia Reale. È facile notare come il ragazzo abbia usato prevalentemente la mitraglietta Rapid Fire SMG per fare gran parte delle uccisioni, ma in diverse situazioni ha saputo adattarsi a ciò che la partita gli ha offerto, riuscendo a sfruttare anche armi più a corto raggio come il fucile a pompa e armi a lungo raggio come il fucile da cecchino. Cosa ne pensate delle strategie usate dallo steramer per portare a casa la vittoria finale?

