Fortnite: l’evento del Buco Nero si concluderà fra poche ore?

Fortnite potrebbe concludere l'evento del Buco Nero fra poche ore, stando a quanto riportato dallo store cinese di Epic Games. Ecco i dettagli.

Il Buco Nero di Fortnite ha sconquassato il mondo intero, con genitori e figli che non sanno più cosa fare, e dataminer che vanno in cerca di ogni indizio per capire cosa sta accadendo e quando potremo finalmente tornare a giocare. Ora, spunta in rete un nuovo indizio che porta gli appassionati a pensare che l’avvio dell’ormai scontato “Capitolo 2” (nome emerso tramite leak) di Fortnite sia previsto già per oggi.

Un utente ha segnalato che, tramite il launcher cinese del gioco, è stato possibile vedere quando avrà inizio la nuova Stagione: il 15 ottobre 2019. Le 18.00 italiane corrispondono alla mezzanotte cinese, quindi è possibile che in tale momento si riaprano i server, dando inizio alla nuova fase del gioco. Ovviamente non è detto che l’evento parta esattamente alla mezzanotte cinese. È molto più probabile che l’orario di inizio sia basato sul fuso orario americano.

Chapter 2 of Fortnite is confirmed to start on October 15 for chinese players. It's currently 9pm on October 14 in China. That means the Season could start at any second 3 hours from now. 👀 (via @Zer2o) pic.twitter.com/ALCOZXZrB6 — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) October 14, 2019

In ogni caso, potrebbero mancare solo poche all’inizio di Fortnite Capitolo 2. Alcuni utenti del gioco speculavano che il giorno d’avvio potesse essere domani, mentre i dataminer hanno scoperto dei riferimenti a un “end time” fissato per giovedì. Come vi avevamo già detto, pare improbabile che Epic Games possa/voglia bloccare il gioco per quattro giorni, mentre è possibile che già in giornata riparta, proponendo un primo evento legato al Buco Nero che si concluderà giovedì, tipico giorno degli aggiornamenti di Fortnite.

Indipendentemente da cosa accadrà, Fortnite è lo specchio dei nostri tempi, come ci ha raccontato il nostro Yuri Polverino nel suo articolo d’analisi dell’evento del battle royale di Epic Games. Diteci, voi cosa ne pensate di tutto quello che sta accadendo?