Fortnite Fortbyte 76: dove e come trovarlo dietro un diorama storico a Neoinclinato

Il Fortnite Fortbyte 76 è ben nascosto: ecco una guida che vi illustra dove e come trovarlo dietro un diorama storico a Neoinclinato. Tutti i dettagli qui.

I Fortnite Fortbyte sono la nuova ossessione dei giocatori del battle royale di Epic Games. Non solo sono una piccola sfida da superare giorno per giorno, ma nascondono un segreto legato all’intera stagione 9 di Fortnite. Il mistero sembra essere legato al ritorno di Kevin il Cubo viola, ma anche quello che sta succedendo a Picco Polare potrebbe essere importante. In ogni caso, per ora concentriamoci solo sul Fortnite Fortbyte 76: ecco dove e come trovarlo dietro un diorama storico in un edificio delle assicurazioni.

Per trovare il Fortnite Fortbyte 76, dovete andare a Neoinclinato, la nuova ambientazione che ha sostituto Pinnacoli pendenti dopo che questi ultimi sono stati distrutti dall’eruzione del vulcano alla fine della Stagione 8. Dopo di che, dovete trovare un edificio specifico: per aiutarvi nel recupero del Fortnite Fortbyte 76, vi indichiamo un filmato che possa darvi una mano. Ecco per voi.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 76, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: