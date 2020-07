Fortnite: glitch immobilizza i nemici nelle Banchine

Giusto qualche ora fa Epic Games ha rilasciato l’aggiornamento 13.30 in Fortnite. Dopo aver aggiunto diverse novità e sistemato alcune problematiche, sembra che all’interno del gioco di successo sia già stato scovato il primo glitch per questa versione del titolo. A segnalarlo è stato PlayStationGrenade, uno Youtuber molto attivo nella creazione di contenuti relativi all’universo del titolo battle royale.

Stando a questo giocatore, un glicth permetterebbe di intrappolare i nemici nelle Banchine dio Potenziamento che si possono utilizzare in giro per l’ìsola. Riassumendo, questo glitch si attiva nel momento in cui un giocatore va a posizionare due Banchine di Potenziamento sulla sommità del camion di riavvio, esattamente nel luogo dove avviene il respawn dei giocatori. È importante che siano due le Banchine o il “trucchetto” non avrà esito positivo.

Per attivare correttamente questo glitch bisogna innanzitutto giocare una partita in modalità Coppie o a Squadre. Voi e i vostri compagni di squadra dovete avere due o più Banchine di Potenziamento, a quel punto potete raggiungere il camion di riavvio e lanciare la prima Banchina sulla sua sommità. Fatto anche questo lanciate anche la seconda Banchina nell’esatto punto, ora non dovrete fare altro che attenere il respawn di un malcapitato che resterà incagliato nella vostra trappola.

L’universo di Fortnite non sembra mostrare limiti nei glitch che vengono creati, e questa situazione non lascia mai Epic senza dover sistemare o risolvere qualcosa all’interno del titolo. Cosa ne pensate di quest’ultimo glitch comparso nel battle royale di successo?

