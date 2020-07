Fortnite 13.30: tutte le novità dell’aggiornamento

Ci siamo, dopo la pausa estiva presa dal team di Epic Games, Fortnite sta per tornare a riabbracciare diverse novità a partire dal nuovo aggiornamento 13.30. Rilasciato qualche istante fa, questo nuovo update inserisce nel titolo di successo nuovi contenuti per le modalità: Salva il Mondo, Creativa e ovviamente Battaglia Reale. Vediamo insieme, scendendo nei dettagli, quelle che sono le novità di questa patch che attendono gli appassionati.

Fortnite 13.30 | Salva il Mondo

Cominciamo con la modalità Salva il Mondo che, come già stato dichiarato dalla stessa Epic Games qualche settimana fa vedrà sempre meno aggiornamenti con il passare dei mesi. Nonostante questo, l’aggiornamento 13.30 di Fortnite ha proposto delle ricche novità all’interno di questa modalità sempre molto apprezzata dai giocatori.

Nuova funzionalità Venura

Disponibile a partire dal 28 luglio alle 02:00 ora italiana, Ventura è la nuova funzionalità per la modalità Salva il Mondo, con la quale i Comandanti potranno rivivere livello e progressione di risorse.. Ciascuna escursione avrà la durata di una stagione e sarà ambientata in una zona stagionale con diversi modificatori unici e nuovi. La prima Ventura Stagionale si svolge nella nuova Zona Ventura Desolazione Devastata. Il livello Ventura dei giocatori determina anche la potenza e le statistiche F.O.R.T. all’interno della zona.

Oggetti Ventura e Zaino

In Ventura non sarà possibile costruire armi, perciò accorrerà in soccorso dei giocatori tutta una serie di Distributori Automatici. Questi ultimi si trovano in tutto il mondo e offriranno molteplici armi di alta rarità da “acquistare” con le risorse ricercate. Oltre a questo ogni giocatore avrà uno Zaino diverso rispetto a quello della campagna principale. Lo Zaino verrà azzerato con ogni nuova stagione Ventura.

Nuova serie d’incarichi impostore

Ci sarà anche una nuova serie d’incarichi impostore che vi metterà alla ricerca di un eroe nella nuova zona Ventura Desolazione Devastata. I giocatori dovranno sottoporre Dennis a un addestramento da guerriero nella nuova Zona Ventura Desolazione Devastata per sbloccare il boss burger di Casa base.

Nuovi personaggi

Dennis

Vantaggio standard: Incremento Burger – Le eliminazioni hanno 8% di chance di rilasciare un Burger. I burger conferiscono 53 punti salute base e 5 unità di energia ogni secondo per 3 secondi.

Le eliminazioni hanno di chance di rilasciare un Burger. I burger conferiscono punti salute base e unità di energia ogni secondo per 3 secondi. Vantaggio Comandante: Incremento Burger – Le eliminazioni hanno 15% di chance di rilasciare un Burger. I burger conferiscono 85 punti salute base e 8 unità di energia ogni secondo per 3 secondi.

Penny Brigata di Compleanno

Vantaggio standard: Recupero Lampo – Riduce il recupero Plasmimpulso di 18%

Riduce il recupero Plasmimpulso di Vantaggio Comandante: Recupero lampo+ – Riduce il recupero Plasmimpulso di 42%

Ankylo Kyle

Vantaggio standard: Grinta di dinosauro! – Sovraccarico cinetico guarisce la tua salute massima di 2,125%

Sovraccarico cinetico guarisce la tua salute massima di Vantaggio Comandante: Grinta di dinosauro+ Sovraccarico cinetico guarisce la tua salute massima di 6,375%

Southie Fossile

Vantaggio standard: Concentrazione di dinosauro – Mentre lo scudo è esaurito, rigenera 4 energia al secondo.

Mentre lo scudo è esaurito, rigenera energia al secondo. Vantaggio Comandante: Concentrazione di dinosauro+ – Mentre lo scudo è esaurito, rigenera 12 energia al secondo.

Luna Paleo

Vantaggio standard: Artigli di dinosauro – Aumenta i danni da arma da mischia di 3% della salute attuale

Aumenta i danni da arma da mischia di della salute attuale Vantaggio Comandante: Artigli di dinosauro+ – Aumenta i danni da arma da mischia di 9% della salute attuale

Fiona Bianco Accecante

Vantaggio standard: Lezioni di anatomia – Incrementa il livello critico di spade, asce e falci di 15

Incrementa il livello critico di spade, asce e falci di Vantaggio Comandante: Lezioni di anatomia+ – Incrementa il livello critico di spade, asce e falci di 45

Archaeolo-Jess

Vantaggio standard: Abbatticosto – Aumenta l’efficienza energetica degli attacchi pesanti con la Carica antimateria di 28%

Aumenta l’efficienza energetica degli attacchi pesanti con la Carica antimateria di Vantaggio Comandante: Abbatticosto+ – Aumenta l’efficienza energetica degli attacchi pesanti con la Carica antimateria di 128%

Fortnite 13.30 | Modalità Creativa

Anche la modalità Creativa, esperienza che i giocatori utilizzano in modo sempre più sperimentale, ha ricevuto qualche novità anche se non parliamo di nulla che vada a stravolgere il tutto. Nell’update troviamo soprattutto alcuni cambiamenti e correzioni a bug incontrati da diversi appassionati nel corso delle ultime settimane legati a:

Isole

Gioco

Armi e Oggetti

Strumenti Creative e Telefono

Prefabbricati e Gallerie

Dispositivi

Fortnite 13.30 | Battaglia Reale

Arriviamo dunque alla modalità Battaglia Reale, l’esperienza che include all’interno di Fortnite il maggior numero di appassionati e, di solito, diverse novità sempre molto interessanti da esplorare. L’aggiornamento 13.30 come di consueto ha portato alcuni cambiamenti importanti che stiamo per vedere nel dettaglio insieme.

Stazioni di servizio

La più grossa novità per quanto riguarda la modalità Battaglia Reale riguarda l’aggiunta delle Stazioni di Servizio. È molto probabile che questa novità preceda l’arrivo delle tanto attese automobili all’interno di Fortnite; grande assenza di questo update 13.300 ma che sembra verranno aggiunte prossimamente. I giocatori potranno utilizzare questi nuovi luoghi d’interesse per fare il pieno di carburante alle proprie vetture. In moltissimi si aspettavano l’arrivo delle auto già da questo aggiornamento, ma a quanto pare Epic Games ha optato per rimandare l’aggiunta di questi nuovi veicoli per le prossime settimane.

Summer Spash LTMs

All’evento già avviato Summer Splash, Epic ha deciso di aggiungere alcune modalità a tempo limitato per dare maggiore varietà al tutto e proporre ai propri appassionati nuove sfide con cui divertirsi durante l’estate. Questa settimana saranno disponibile le seguenti modalità a tempo limitato:

Payback

Catch

One Shot

