Il Natale è oramai alle porte e, come ogni anno, tanti bambini sono in trepidante attesa dei propri regali. Un periodo a dir poco magico, che, come tale, merita di essere celebrato e festeggiato al meglio. Proprio per tale motivo abbiamo deciso di raccogliere in questo lungo elenco quelli che sono i migliori gadget Fortnite da regalare a Natale, in modo tale da far felici quanti più bambini possibile con qualcosa di legato al videogioco creato da Epic Games.

Visto l’incredibile successo di Fortnite, che è ormai diventato un vero e proprio fenomeno mondiale, è poi un attimo perdersi tra la miriade di prodotti disponibili e comprare qualcosa di sovra prezzato o di bassa qualità. In tale lista dei migliori gadget Fortnite da regalare a Natale abbiamo quindi inserito solo giocattoli e gadget degni di essere chiamati tali, belli da vedere e contraddistinti da una buona qualità prezzo. Considerando poi come Fortnite sia un videogame giocatissimo da persone di tutte le età, abbiamo incluso sia giocattoli per i più piccoli, come ad esempio questi bellissimi personaggi, che dei straordinari Funko Pop! per abbellire le scrivanie dei più grandicelli. Insomma, se il destinatario del vostro regalo ama Fortnite, in questo elenco troverete qualcosa di perfetto qualsiasi sia l’età del vostro amico o parente.

Prima di lasciarvi a quelli che sono i migliori gadget Fortnite da regalare a Natale, avete già dato un’occhiata a quelli che sono i migliori giochi per Nintendo Switch da regalare a Natale e ai migliori prodotti per una postazione da gaming?

Migliori gadget di Fortnite

Funko Pop!

Non potevamo che iniziare questa lunga lista dei migliori gadget Fortnite da regalare a Natale se non con gli iconici e immancabili Funko Pop!. Sul mercato sono infatti presenti numerose di queste statuine dedicate ai personaggi di Fortnite, a partire dall’ironico Fishstick fino ad arrivare al celebre Loot Lama, senza dimenticare qualcosa di più “standard” come la prode Valor. Insomma, qualsiasi sia il personaggio preferito del destinatario del vostro regalo, molto probabilmente lo troverete sotto l’irresistibile forma di Fuko Pop!.

Nerf

Fortnite è uno dei pochi brand videoludici che possono vantarsi di avere le proprie bocche da fuoco trasformate in Nerf, ossia in quelle che sono probabilmente le armi giocattolo più famose del mondo. Dei prodotti di grandissima qualità, adorati tanto dai più grandi che dai più piccoli, che possono quindi rivelarsi il gadget Fortnite perfette da regalare a questo Natale. Ah, ve lo avevamo già detto che ne esistono una miriade di modelli diversi, a partire dall’iconico Scar fino ad arrivare addirittura al lanciarazzi?

Peluche

Il mondo di Fortnite è costellato da innumerevoli personaggi e oggetti iconici, basti a esempio pensare al simpaticissimo Loot Lama o al Flopper con cui prendere a pesci in faccia gli avversari. Proprio per tale motivo uno dei migliori gadget Fortnite da regalare o regalarsi a Natale è proprio un bel peluche raffigurante uno di questi oggetti, in modo tale da avere sempre a portata di mano un piccolo pezzo dell’immenso universo creato da Epic Games.

Monopoly

Giocare ai videogiochi, si sa, è veramente bello e soddisfacente, ma è innegabile come anche i “vecchi” giochi da tavolo abbiano il loro fascino. A provare a mettere insieme questi due mondi è il Fortnite Monopoly, una rivisitazione dell’iconico gioco da tavolo a cui tutti abbiamo giocato almeno una volta nella vita in ottica Fortnite. Un ottimo modo per avvicinare le nuove generazioni a un grande classico che ha segnato le infanzie di molti di noi e che continua ad avere milioni di giocatori in tutto il mondo.

Felpa con cappuccio

Cosa c’è di meglio per un bambino di girare con la felpa del proprio videogioco preferito? Probabilmente nulla, ed ecco infatti che come miglior gadget Fortnite da regalare a Natale ai vostri figli vi consigliamo proprio una bellissima felpa con cappuccio con tanto di logo del gioco sul davanti. Un capo d’abbigliamento che verrà sicuramente apprezzato dal giovane videogiocatore, disponibile in ben tre colorazioni differenti per soddisfare anche il palato più esigente.

Action figure

Tra i migliori gadget Fortnite da regalare a Natale possiamo ovviamente trovare anche le immancabili action figure, raffiguranti alcuni dei più iconici personaggi del celebre battle royale. Imperdibile per un vero fan della serie è sicuramente Jonesy, l’icona di Fortnite presente fin dal lancio del gioco e ormai diventato una vera e propria leggenda all’interno della fanbase dell’opera di Epic Games. Insomma, una bella action figure di Fortnite è sicuramente un bel modo per fare bella figura questo Natale.

Personaggi giocattolo

Fortnite ormai non è più un semplice videogioco, ma un fenomeno mondiale che ha attratto a sé persone di ogni sorta ed età. Non stupisce quindi, come successo anche ad esempio per i supereroi, che esistono numerosi giocattoli pensati per i bambini raffiguranti i principali personaggi del mondo creato di Epic Games. Dei giocattoli con cui portare la magia di Fortnite al di fuori dello schermo e regalare così un Natale indimenticabile a tanti bambini.

