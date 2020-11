Fortnite non funziona: il battle royale è offline per l’update 14.60

Siamo a sole 24 ore dall’arrivo di PlayStation 5, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment, ma milioni e milioni di giocatori in questo momento hanno per la testa un altro pensiero: l’arrivo dell’update 14.60 di Fortnite per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa. Manca veramente pochissimo e, come sempre, Epic Games conferma che a partire dalle 09:00 di oggi, mercoledì 18 novembre 2020, Fortnite non funziona: il battle royale è offline proprio per l’introduzione dell’update 14.60.

L’informazione arriva direttamente dalla pagina Twitter “Fortnite Status”, come potete vedere voi stessi qui sotto. Solitamente, l’aggiornamento di Fortnite richiede alcune ore: Epic Games condividerà le informazioni relative alla Modalità Creativa e a Salva il Mondo, ma probabilmente non condividerà dettagli sulla Battaglia Reale, oltre a macro-cambiamenti (come nuove aree o modalità a tempo). Come sempre, dovremo fare affidamento sui dataminer per scoprire tutti i dettagli su tale modalità. In ogni caso, per il momento ci interessa sapere solo che Fortnite non funziona e che il battle royale è offline e lo rimarrà per almeno tre o quattro ore per completare l’update 14.60.

We have started deploying servers that should allow Xbox One, Xbox Series X|S players to connect to matches again. Cross platform partying will still be unavailable until 4am ET. — Fortnite Status (@FortniteStatus) November 18, 2020

In realtà, come potete leggere voi stessi qui sopra, questa settimana c’è una piccola differenza: in seguito a un errore, l’update 14.60 è stato rilasciato su Xbox One e Xbox Series X | Xbox Series S in anticipo. Epic Games pare però aver già risolto il problema e ha iniziato a rilasciare dei server dedicati ai giocatori Xbox, per permettere loro di giocare in attesa che il resto delle piattaforme ricevano l’aggiornamento.

Ora, non ci resta altro da fare se non attendere. Vi ricordiamo che Fortnite non funziona a partire dalle 09:00 di oggi: il battle royale è offline e lo rimarrà per un po’. Appena le informazioni relative all’update 14.60 saranno disponibili, non mancheremo di aggiornarvi. Nel frattempo diteci: quali sono le vostre speranze per questo aggiornamento?