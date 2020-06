Fortnite Stagione 3: sfide della settimana 2 svelate da un leak

Ogni settimana Epic Games introduce all’interno di Fortnite Battaglia Reale nuove sfide. I giocatori possono completarle per ottenere punti esperienza e, in alcuni casi, anche vari costumi e relative varianti. Durante Fortnite Stagione 3, ogni settimana ci saranno 7 nuove sfide che in totale daranno accesso a 245.000 PE. Vediamo insieme quali sono le sfide della settimana 2, svelate da un leak.

Fortnite | Sfide della settimana 2

Di norma, le sfide vengono rivelate da Epic Games il giovedì, al momento dello sblocco ufficiale. Spesso, però, i dataminer riescono a carpire queste informazioni in anticipo, permettendoci quindi di sapere subito cosa fare per completare tutte le missioni. Ecco le sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 3:

Usa diverse Zipline presso L’Autorità (8)

Cerca Scrigni o Scatole delle munizioni presso Siepi D’Agrifoglio (7)

Trova il salvagente di Deadpool presso Lo Yatch (3)

Segna un goal presso il campo da calcio a Parco Pacifico (1)

Esegui delle eliminazioni a Lago Languido (3)

Colpisci alla testa gli Scagnozzi presso La Fortiglia (20)

Raccogli o utilizza degli oggetti consumali presso il Frutteto (5)

Le sfide qui sopra riportato sotto tutte abbastanza chiare: non dovreste incontrare grandi difficoltà nel completare queste missioni. La settimana 2 di Fortnite Stagione 3 non dovrebbe impegnarvi troppo, quindi. Ovviamente è possibile che vi siano delle modifiche o delle inesattezze in quanto riportato dai dataminer, ma di norma non sbagliano.

Non solo sfide

Questa stagione, però, non ci sono unicamente le sfide classiche a farci compagnia. Epic Games ha introdotto all’interno di Fortnite Stagione 3 anche le Punch Card che danno ai giocatori 14.000 PE l’una, dopo il completamento. In totale ce ne sono 49 e, considerando che la scorsa stagione ogni settimana dava accesso a 10 sfide (a differenza delle sette di questa season), pare chiaro che sarà necessario dedicarsi anche a queste ultime per ottenere abbastanza punti esperienza.

Fortnite | Guide e articoli utili

Vi ricordiamo inoltre che sul nostro sito potete trovare tutta una serie di articoli utili per Fortnite Stagione 3: