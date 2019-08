Fortnite update 10.10: ecco le novità dell’aggiornamento 1

L'aggiornamento contenuto numero uno dell'update 10.10 di Fortnite è finalmente disponibile: ecco a voi tutti i dettagli per il battle royale.

In questi giorni siamo tutti concentrati sulla Gamescom 2019 e sulle innumerevoli novità provenienti dal Nintendo Indie World, l’Inside Xbox, da Google Stadia e dall’Opening Night Live. Non dobbiamo però dimenticarci che il battle royale di Epic Games continua ad aggiornarsi, anche questa settimana. Ora, è il turno dell’aggiornamento contenuto numero uno dell’update 10.10 di Fortnite. Vediamo insieme quali sono le novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa.

Per quanto riguarda la Battaglia Reale, è stato introdotto l’oggetto da lancio “Fenditura Rottami” che si rompe al contatto e genera un grande oggetto in cielo che piomba a terra, facendo danno ai giocatori e distruggendo le strutture e i veicoli; inoltre, all’impatto con il terreno crea un’onda d’urto. In aggiunta, sono stati aggiunti dei consumabili con un glitch: no, non si tratta di un errore di codice ma di un oggetto che continua a cambiare e può diventare uno dei seguenti: Mele, Funghi, Noci di cocco, Peperoni, Rocce salterine o Pietre Ombra.

Passiamo invece alla modalità Creativa di Fortnite che per questa settimana introduce una serie di nuovi prefabbricati a tema Magazzino Muffito e Tavola Calda. Niente di eccezionale, ma si tratta comunque di qualche extra sempre utile per le nostre creazioni.

Per quanto riguarda la Salva il Mondo, è stata introdotta l’arma “Dispositivo di Lancio V6”: questa spara razzi piccoli e veloci, fino a un numero massimo di sei prima di dover ricaricare. Non richiede munizioni, ma la sua durevolezza è molto limitata, quindi fatene buon uso! Infine, è disponibile la nuova missione per la Canzone dell’estate, come ogni settimana.

Come sempre, inoltre, ci sono state varie correzioni di bug minori: potete trovare la lista completa sul sito ufficiale di Epic a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate di queste novità per Fornite?