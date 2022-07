In un periodo sempre più incerto a livello economico, GameStop si riconferma essere una realtà in difficoltà. Come riportato da PC Gamer, infatti, la società statunitense che gestisce il brand del retailer ha attuato una serie di decisioni decisamente importanti, che includono il licenziamento di Mike Recupero, Chief Financial Officer, ma non solo.

Tutto è partito da una nota, emersa su Reddit nel corso degli ultimi giorni, dove il CEO Matt Furlong ha spiegato quali saranno i prossimi passi per il retailer. Stando alle sue parole, GameStop si prepara ad affrontare una serie di cambiamenti decisamente importanti. “Evolviamo sempre il nostro business e il lancio di nuovi prodotti tramite la blockchain. Questi cambiamenti ci permetteranno di operare in maniera profittevole, seguendo la nostra strategia, facendo crescere il nostro business e lanciando nuovi settori di mercato, grazie all’utilizzo degli asset digitali e dei giochi basati sul web3”, le parole del CEO contenute nella nota emersa su Reddit.

Nonostante queste parole, la realtà sembra andare in contrasto con i fatti. Il settore delle criptovalute sta infatti collassando, con Bitcoin e altre monete che hanno raggiunto i loro minimi storici. Il mercato degli NFT sembra soffrire di un calo vertiginoso di perdite, anche decisamente importanti e Meta ha di recente abbandonato il suo crypto wallet, da utilizzare nel suo metaverso. Un segnale poco incoraggiante, che rischia di mettere GameStop in una situazione decisamente pericolosa.

Per quanto riguarda i licenziamenti, oltre a Mike Recupero, la società ha allontanato anche diversi dipendenti, non solo dagli uffici e dai negozi, ma probabilmente anche da Game Informer. La testata giornalistica statunitense, acquisita da GameStop negli anni 2000, si è vista cancellare dei podcast, annullando anche il GI Show di questa settimana. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.