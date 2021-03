Giochi gratis PC: GOG vi regala oltre 30 giochi!

Negli ultimi anni gli utenti PC si stanno sempre più abituando ad una serie di giochi gratis offerti dalle più grandi aziende del settore. Epic Games, ormai da diverso tempo, sta proponendo una iniziativa in cui ne regala sempre qualcuno, vi lasciamo il titolo che potrete riscattare e fare vostro per ancora pochi giorni. Il noto sito distributore di giochi digitali GOG ha, in queste ore, voluto ringraziare la community regalando oltre 30 giochi.

Sulla pagina Twitter dei giochi gratis PC di Steam è apparsa da alcune ore una corposa lista da spolpare e scoprire. Alla fine di questa notizia vi lasceremo una parte del post, sotto a questo verranno mostrate altre due parti con altrettanti titoli da scaricare senza costi aggiuntivi. Tutti i titoli risultano essere vintage, pezzi di storia che se non avete potuto provare vi consigliamo di farlo. Uno su tutti l’incredibile Shadow Warrior, rilasciato nell’ormai lontano 1997 e con un terzo capitolo in arrivo, teoricamente, nel corso del 2021.

Insomma, se siete coloro che vanno a nozze con il retro gaming, questo 8 marzo, oltre alla festa della donna, verrà ricordato come un secondo Natale. Non è ancora chiaro del perché GOG abbia voluto fare questa sorpresa, ma del resto quando si tratta di qualcosa relativo a giochi gratis è sempre ben accetto. Anche Sony recentemente ha riaperto la sua iniziativa Play at Home evitando la diffusione del COVID 19 incentivando lo “stare a casa”. Potete infatti scaricare senza costi aggiuntivi e senza un abbonamento di PS Plus Ratchet & Clank, l’incredibile esclusiva platform di uno dei franchise più amati dagli utenti Sony.

Cosa ne pensate di questa notizia? Quale dei trenta giochi gratis vi interessa di più? Vi piacciono queste iniziative? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in ambito vidoludico.