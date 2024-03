GOG: tanti giochi per PC in sconto fino al 90%!

Siete alla ricerca di nuovi titoli da aggiungere alla vostra libreria digitale su PC ma non volete spendere gli ormai 70 euro richiesti da listino? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all'ampio catalogo di giochi in offerta su GOG, dove potete trovare più di mille titoli per ogni gusto scontati fino al 90%, partendo anche da un euro!

Vedi su GOG

Saldi GOG, perché approfittarne?

Da titoli recenti a classici intramontabili, il catalogo dei saldi di fine estate di GOG è veramente ampio, per cui troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Si tratta, dunque, di un'occasione perfetta per tutti coloro che giocano su PC e, visto che i titoli più datati hanno dei requisiti molto bassi, anche chi non dispone di hardware di ultima generazione troverà sicuramente qualche chicca da riscattare.

Tra i tantissimi titoli vi è, per esempio, Hellblade Senua's Sacrifice, disponibile a soli 4,50€ invece di 29,99€, per uno sconto dell'85%. Parliamo di un gioco davvero imperdibile e perfetto da recuperare ora visto l'uscita imminente del secondo capitolo: ambientato nell'epoca vichinga, vestirete i panni di Senua, una guerriera celtica che si imbarca in un viaggio nell'Inferno Vichingo per combattere l'anima del suo defunto amato.

La vera lotta, però, sarà con sé stessa, dato che il gioco vi immergerà completamente nella mente di Senua, facendovi sentire costantemente tutte le voci che la tormentano. Proprio per creare il massimo realismo il titolo è stato creato in collaborazione con neuroscienziati e pazienti che hanno sofferto di psicosi, mentre anche a livello grafico, nonostante sia uscito nel 2017, continua a essere davvero sbalorditivo.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi titoli in sconto su GOG, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata ai saldi per scoprire il catalogo intero. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile!

Vedi su GOG