Google e anti-trust, l’impatto potrebbe colpire Xbox

In questo periodo Google sembra essere stata colpita da una serie di azioni legali di tipo anti-trust come parte di un più ampio discorso monopolistico negli Stati Uniti. Nello specifico viene citato un possibile costringimento ai produttori di dispositivi mobile Android a preinstallare fino a trenta servizi Google, dando ad essi un posizionamento ben visibile e favorevole all’interno della schermata iniziale del dispositivo, rendendoli anche impossibili da disinstallare dagli utenti non interessati a tali app.

L’impatto di questa manovra potrebbe avere delle conseguenze anche per Microsoft ed Xbox e ad alcuni dei propri servizi che si basano su un abbonamento. Tra questi servizi potrebbero riscontrare dei problemi anche: Office, OneDrive, Xbox Game Pass Ultimate, con queste applicazioni che potrebbero dover concedere a Google un 30% sugli abbonamenti in-app. A sottolineare la situazione c’è stata anche la redazione di The Verge con un pezzo dedicato pieno di dettagli aggiuntivi.

Come afferma Windows Central, anche se questa situazione non impedirà agli utenti di potersi abbonare ai vari servizi come Xbox Game Pass, ne potrebbero risentire gli acquisti fatti da tutta la grande fetta di utenza che possiede un dispositivo Android, andando ad impattare anche sulla capacità di questi servizi di acquisire nuovi utenti nel tempo.

Later this year, streaming apps will have to offer Google in-app purchases. If they don’t, they’re disallowed from even hinting that there are other ways to subscribe outside the Play Store.

Just like on iOS. pic.twitter.com/dmLg5gQCqt

— Dieter Bohn (@backlon) July 8, 2021