Gotham Knights: ottimo da giocare con gli amici a soli 24€!

Se siete alla ricerca di un buon titolo multigiocatore, che abbia un contesto narrativo ben scritto ed appassionante, e che vi permetta di giocare insieme ad un gruppo di amici in modalità assolutamente cooperativa, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon dedicata all'ottimo Gotham Knights, un titolo certamente controverso all'uscita (qui la nostra recensione), ma che acquistato a prezzo budget può decisamente valere la vostra attenzione.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Basato sull'universo di Batman, ma privo di collegamenti ai videogame precedentemente legati al pipistrello, Gotham Knights è oggi venduto in sconto al prezzo di appena 24,97€, ovvero a quello che è un prezzo davvero bassissimo se si considera che, al lancio, veniva venduto ad oltre 70 euro! Un affare insomma che, così com'è, è più che degno delle prossime (ed attese) giornate del Black Friday 2023.

Gotham Knights, chi dovrebbe acquistarlo?

Gotham Knights è un gioco che ci sentiremmo si suggerire a chiunque sia alla ricerca di un buon titolo da giocare in compagnia, specie considerando che, pur non essendo sviluppato da Rocksteady, riprende appieno le meccaniche e lo stile artistico della ben nota serie Batman Arkham, considerata tra le più belle in ambito videoludico di matrice fumettistica.

Parliamo di un titolo multiplayer solido ed accattivante, ricco di attività da giocare da soli o in compagnia, e godibile con anche un team di altri 3 giocatori, con le quali si potrà riportare giustizia tra le strade di Gotham City. In sintesi, parliamo di un gioco ampio e divertente, in cui pestare i criminali in compagnia di un partner è una goduria e che, in tal senso, rappresenta certamente una delle (poche) valide alternative al videogame coop attualmente presenti sul mercato.

Per quanto riguarda il prezzo, seppur non si tratti del più basso mai raggiunto (il record è di appena 6,80€, ma era il mese di aprile e probabilmente fu un errore di qualche rivenditore), Gotham Knights è comunque venduto, oggi, ad un prezzo davvero molto conveniente, visto che la media al ribasso è quella dei 20 euro per la versione PS5, ed oggi il gioco è venduto ad appena 24,97€. Inoltre, va considerato che negli ultimi tempi, proprio questo titolo, era tornato un pochino alla ribalta, il che ne aveva fatto risalire brevemente il prezzo, arrivando a costare stabilmente circa 39 euro. In questo senso, il prezzo proposto di 24,97€ ci pare decisamente apprezzabile, a maggior ragione del fatto che titoli multiplayer così divertenti e "narrativi" sono, a conti fatti, ancora una rarità, e questa potrebbe essere l'occasione giusta per giocare con qualche amico.

Insomma, se amate giocare in compagnia, e siete fan dell'universo narrativo di Batman, allora vi suggeriamo caldamente di dare un'occhiata a questa offerta, che vi invitiamo ad acquistare subito, rimandandovi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, e suggerendovi di acquistarlo prima che l'offerta termini del tutto, o che l'articolo vada esaurito.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!