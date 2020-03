Granblue Fantasy Versus: il nuovo trailer mostra la modalità RPG

Settimana scorsa XSEEDgames e Arc System Works hanno finalmente svelato la data di uscita europea di Granblue Fantasy Versus, il nuovo picchiaduro a tema fantasy. Come se non bastasse, lo spin off della serie di Cygames è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer tutto dedicato a una nuova modalità che darà al titolo ancora più varietà, l’RPG Mode.

la modalità RPG trasforma Granblue Fantasy Versus da un picchiaduro a un gioco di ruolo d’azione a scorrimento laterale, nel quale i giocatori dovranno combattere diversi nemici e boss giganti. Inoltre, ci si scontrerà anche con i personaggi facenti parte del roster principale e, una volta sconfitti, diventeranno giocabili all’interno dell’RPG Mode. Infine in questa modalità sarà presente anche sistema Weapon Grid già visto nel gioco mobile che consentirà ai giocatori di gestire le proprie statistiche e build.

Sebbene non dovrebbe avere un’eccessiva longevità, la modalità RPG potrà essere giocata anche a difficoltà difficile, che consentirà di trovarsi difronte a combattimenti contro i boss nettamente più ostici. Alle modalità Versus e al multiplayer si aggiunge anche una terza scelta quindi, andando a proporre al giocatore una varietà che è sempre comunque ben apprezzata.

Vi ricordiamo che Granblue Fantasy Versus uscirà il prossimo 3 marzo per PlayStation 4, mentre la versione del picchiaduro per PC verrà rilasciata su Steam qualche giorno dopo, per la precisione il 13 marzo. Cosa ve ne pare di questa modalità RPG per il nuovo picchiaduro targato Arc System Works?