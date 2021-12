GTA Trilogy, giochi originali gratis ma con una limitazione

GTA Trilogy non ha certo ottenuto gli elogi che tutti si aspettavamo: la collezione di remaster che comprende GTA 3, Vice City e San Andreas ha ottenuto molte critiche per via dello stato del processo di rimasterizzazione e per i numerosi bug che si sono presentati. Chi ci segue ricorderà che, un paio di settimane fa, Rockstar Games aveva addirittura deciso di riconoscere pubblicamente il problema prendendo una decisione che ha fatto felici tutti.

Il team di Rockstar Games aveva infatti comunicato che tutti i possessori di GTA Trilogy su PC potranno ricevere le versioni originali di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas gratuitamente, senza alcun costo aggiuntivo. La decisione è stata presa come un modo per accontentare gli utenti PC che lamentavano problemi non indifferenti, ma che non tiene conto di tutti quei giocatori console – soprattutto, di Nintendo Switch – che continuano a doversi accontentare di una collezione che soffre ancora di molti bug.

Tuttavia, Rockstar Games ha sorpreso tutti oggi facendo sapere che già da questo momento tutti coloro che possedevano GTA Trilogy troveranno nella propria libreria del Rockstar Games Launcher anche GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas, nelle loro versioni originali. L’offerta, rivela il publisher, è però limitata solo ai giocatori PC ma estesa anche a coloro che acquisteranno GTA Trilogy fino al 1 luglio 2022.

Everyone who purchased the PC version of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition from the Rockstar Store has now been delivered the classic versions of GTAIII, Vice City, and San Andreas in their Rockstar Games Launcher library at no additional cost. — Rockstar Games (@RockstarGames) December 3, 2021

Insomma, Rockstar Games sta davvero facendo il possibile per risollevare la sua collezione dal tonfo che ha fatto al lancio e speriamo vivamente che ci riesca. Tuttavia, i giocatori su console adesso lamentano sia i continui bug, quelli non ancora rimossi con la corposa patch uscita di recente, sia per l’assenza di un regalo da parte di Rockstar. Restiamo quindi in attesa di informazioni o commenti da parte del publisher, intanto consigliamo a tutti gli utenti PC di controllare la propria libreria del launcher.