GTA Trilogy: scovato un oggetto misterioso che ha viaggiato nel tempo

Sin da quando GTA Trilogy ha fatto il suo debutto i giocatori hanno avuto molto da ridire: i numerosi problemi, infatti, hanno portato la trilogia a non farsi esattamente una buona reputazione, e ciò l’ha portata addirittura alla famigerata pratica del review bombing. Nonostante ciò, da quando è stata rilasciata ufficialmente gli sviluppatori si stanno impegnando per riuscire a migliorare l’opera il più possibile, e adesso l’occhiello degli utenti si sta spostando sui dettagli del gioco.

In molti, da quando hanno messo mano sul gioco, stanno facendo caso a tanti dettagli, piccolezze e non, che non ci saremmo mai aspettati di vedere. Tra i più interessanti c’è il fatto che apparentemente all’interno di GTA San Andreas c’è un indizio piuttosto evidente per GTA 6, ma non finisce di certo qui: altri hanno anche notato, nonostante non sia poi così difficile da mancare, che ci sono luoghi in GTA Vice City che indubbiamente non hanno ricevuto la giusta attenzione durante lo sviluppo.

Ebbene, ciò che è avvenuto in questi giorni riguarda una chicca decisamente più leggera e quasi simpatica. Sempre all’interno di GTA San Andreas, un utente dall’occhio aguzzo su Reddit ha notato una bottiglia di vino del 2010: ciò che è strano in ciò riguarda il fatto che il gioco originale è stato rilasciato nel 1992, ben 18 anni prima che l’alcolico esistesse.

Tutto ciò, in realtà, può essere ricondotto a un semplice motivo, ossia il fatto che per la realizzazione dei titoli all’interno di GTA Trilogy molto probabilmente sono state riutilizzate alcune grafiche di GTA 5, gioco decisamente molto più recente (più precisamente, è uscito nel 2013). A prova di ciò, ci sono segnalazioni di altri utenti che dicono di aver trovato pezzi d’abbigliamento appartenenti a personaggi del quinto capitolo, assieme ad alcuni poster esistenti all’interno di altri titoli della saga più recenti di San Andreas.