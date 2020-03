Halo Combat Evolved è ora disponibile su PC, gira a 4K e 60 FPS

Con discreta sorpresa, Microsoft e 343 Industries hanno rilasciato la versione PC di Halo Combat Evolved Anniversary su Windows PC via Steam, Microsoft Store e Xbox Game Pass per PC. Questo gioco arriva dopo Halo Reach, rilasciato lo scorso anno, come parte di Halo The Master Chief Collection. Gli altri giochi, ovvero Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3 ODST e Halo 4 saranno rilasciati tutti entro la fine del 2020, se tutto prosegue secondo i paini.

Halo Combat Evolved Anniversary è la versione rimasterizzata del gioco originale, che permette ai giocatori di passare dalla grafica classica a quella “potenziata”. Il gioco gira a 4K Ultra HD e 60 FPS su PC. Come già indicato, è parte di Xbox Game Pass in versione PC, al pari di ogni altri titolo first party. È possibile anche ottenerlo acquistando singolarmente o come parte dell’intera Halo Master Chief Collection.

Halo Reach, a dicembre, ha avuto un lancio travagliato ma 343 Industries si è applicata per risolvere i problemi segnalati dagli utenti. Lo stesso tipo di supporto è atteso per questo “nuovo” capitolo: speriamo che in questo caso, però, ci siano meno problemi. Lo potremo scoprire solo nei prossimi giorni.

Vi ricordiamo, inoltre, che Halo Infinite, il prossimo capitolo principale della saga, sarà disponibile entro la fine dell’anno su PC, Xbox One e Xbox Series X. Anche questo nuovo gioco sarà incluso all’interno di Xbox Game Pass, sia in formato console che in quello computer. Diteci, state rigiocando la saga? Oppure la Halo The Master Chief Collection in versione PC è la giusta occasione per iniziare a scoprire la serie?