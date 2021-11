Halo Infinite, non solo il multiplayer: clamorose novità in arrivo domani?

Oltre alla possibile release del multiplayer free to play di Halo Infinite, i rumor intorno al gioco di 343 Industries non si fermano. E nella notte italiana diversi insider hanno voluto parlare di cosa possiamo aspettarci domani 15 novembre 2021, quando Xbox festeggerà i suoi vent’anni nel settore dei videogiochi, che avvenne nel 2001 proprio con il lancio del primo capitolo delle avventure di Master Chief.

Andiamo con ordine: durante gli ultimi giorni erano sempre di più i rumor che annunciavano la release del multiplayer di Halo Infinite in anticipo rispetto alla campagna. Il lancio, per l’esattezza, sarebbe previsto per la giornata di domani, proprio per celebrare i vent’anni di Xbox e del franchise. Nel corso delle ultime ore ci sono stati diversi movimenti in merito che sembrerebbero confermare questa teoria: il sito di Pringles, che sta gestendo alcune promozioni legate al gioco di 343 Industries si è aggiornato con un countdown che scadrà proprio domani e nel codice del pre-order del Microsoft Store è stata aggiunta la data del 15 novembre. Oltre al multigiocatore, però, ci sono altre novità che meritano di essere raccontate.

Stando infatti agli ultimi movimenti avvenuti nella notte, insider come Surasia hanno svelato che nella giornata di domani Halo Infinite potrebbe ricevere una demo, basata su ciò che è stato mostrato all’E3 2021. Altri rumor invece parlano di una versione di prova della campagna, che però sappiamo essere stata mostrata solo di recente e non nel corso della fiera di Los Angeles. Infine, si parla anche di un ARG (Augumented Reality Games), che andrebbe a confermare il leak che abbiamo visto nel corso delle ultime settimane.

Semberebbe esserci davvero tanta carne al fuoco per Halo Infinite. Fortunatamente non bisognerà attendere moltissimo per scoprire se tutto ciò sarà vero: l’appuntamento è infatti fissato per domani alle ore 19:00, quando andrà in scena l’evento celebrativo per i vent’anni di Xbox. Almeno per ora, come di consueto, vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze.