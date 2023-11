Hogwarts Legacy è finalmente disponibile su Switch, acquistalo su Amazon!

Come ricorderete, proprio ieri vi avevamo suggerito di dare un'occhiata all'offerta che Amazon sta dedicando all'ottimo Metroid Dread, un titolo spettacolare che, proprio sul portale, è in sconto in queste ore al prezzo di appena 34,97€. Ebbene, anche stamattina torniamo a parlare di videogiochi per Nintendo Switch, segnalandovi (finalmente!) quello che è l'arrivo dell'attesissima versione per la console Nintendo di Hogwarts Legacy, bellissimo videogame dedicato all'universo di Harry Potter!

Ci sono voluti mesi di attesa, ma finalmente, a partire da ieri, la versione Switch di questo acclamatissimo titolo è infine disponibile, per altro giusto in tempo per le feste di Natale, dove potrebbe rappresentare un regalo da mettere sotto l'albero non di poco conto. Il prezzo, ovviamente, è quello pieno, trattandosi di un titolo nuovo e fresco di scaffale, e potrete acquistare Hogwarts Legacy per Switch a 59,99€, in linea con quello che è il costo medio dei giochi per questa console.

Hogwarts Legacy, chi dovrebbe acquistarlo?

Hogwarts Legacy è un titolo che, indubbiamente, farà la gioia dei tanti appassionati del "Wizarding World" presenti lì fuori. Fan che sono cresciuti con le avventure di Harry Potter e che, da sempre, si sentivano orfani di un videogame che desse dignità a questa magica saga di libri (e film). In tal senso, è un videogame davvero "definitivo", se non proprio la migliore esperienza videoludica dedicata al mondo del famoso maghetto, capace di trasmetterne tutto il fascino, la bellezza e, ovviamente, la magia.

Si tratta di un titolo consigliatissimo ai videogiocatori di tutte le età, specie qualora non lo abbiate già acquistato, ad inizio di quest'anno, per PC o console next gen, dove è disponibile da mesi. Parliamo di un gioco accessibile, divertente, ricco di attività e pensato per divertire davvero tutti, anche i neofiti del gaming su console, ed in tal senso potrebbe essere preso in considerazione come un ottimo regalo di Natale!

Per quanto riguarda il prezzo non c'è molto da dire. Hogwarts Legacy è disponibile da poche ore sugli scaffali e, per questo, il gioco è venduto del tutto privo di sconti o offerte interessanti. Certo, è plausibile che già superato il Black Friday le cose cambino, ed il gioco si presti ai primi sconti, tuttavia vi inviteremmo a non contarci poi troppo, anche perché proprio la versione Switch si era rivelata attesissima dai fan, forse anche per la portabilità della console, che permette di giocare Hogwarts Legacy ovunque.

Appassionante, ricchissimo di attività, e sorretto da una trama affascinante e piena di riferimenti alla lore del mondo di Harry Potter, Hogwarts Legacy è un titolo che, al tempo, ci aveva sorpreso in positivo, registrando in tutto il mondo vendite incredibili. Un titolo che, dunque, vi consigliamo di non perdervi neanche su Nintendo Switch e, per questo, vi invitiamo a non indugiare oltre, e ad acquistarlo subito consultando direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto.

