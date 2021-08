Hogwarts Legacy: nuovo teaser a sorpresa

Era parecchio tempo che non si avevano notizie di Hogwarts Legacy, l’open world ambientato nell’universo narrativo di Harry Potter, ma pare sia spuntato recentemente un nuovo teaser di PlayStation della durata di una manciata di secondi.

😂😱🧐😎🥺😤😍 We know how you feel. pic.twitter.com/E4vuj9Opan — PlayStation (@PlayStation) August 27, 2021

Progetto rivelato giusto un anno fa, nel settembre del 2020, nel corso di un evento legato a PlayStation 5, Hogwarts Legacy era stato in seguito rimandato a causa di rallentamenti nello sviluppo dovuti probabilmente in prima battuta ai disagi della pandemia. Da allora non abbiamo mai più avuto notizie né elementi di marketing, sapevamo solamente della sua uscita in una larga finestra temporale: il 2022.

Lo scorso 27 agosto i profili social di PlayStation hanno condiviso delle sequenze video di titoli già presenti sulla nuova PS5 o in uscita nel prossimo futuro, e tra questi c’è stata una brevissima apparizione di Hogwarts Legacy. I potterhead di tutto il mondo, ossia i fan di Harry Potter, in questo momento stanno sperando che a breve ci siano nuovi annunci riguardo l’open world di Warner Bros., magari proprio durante il prossimo PlayStation State of Play, evento digitale Sony, che dovrebbe tenersi proprio questo settembre 2021.

Sarebbe comunque strano avere informazioni adesso durante un evento PlayStation visto che il gioco non è esclusiva della console Sony, ma d’altronde è strano anche che un gioco del genere, programmato in uscita l’anno prossimo, abbia mancato l’appuntamento sia con l’E3 2021 che con l’appena concluso Gamescom 2021. Hogwarts Legacy è programmato infatti per PS4, PS5, Xbox One, PC, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Al momento non sappiamo nient’altro riguardo il gioco, se non che sarà un RPG ambientato nel Castello di Hogwarts prima degli eventi raccontati in Harry Potter e che avrà anche elementi presi da Animali Fantastici e Dove Trovarli, spin-off di Harry Potter ambientato nell’800.