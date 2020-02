Kojima Production: un nuovo annuncio è in arrivo molto presto

Dopo l’uscita di Death Stranding, in molti si aspettavano che il team capitanato da Hideo Kojima si sarebbe preso i propri tempi. Invece Kojima Production ha dichiarato a più riprese di volersi concentrare sui prossimi progetti fin da subito. Uno di questi sembrerebbe un nuovo gioco horror non ancora meglio specificato, mentre nelle menti di Kojima e Shinkawa prendono sempre più piede delle idee da traslare verso altri media, come film, manga e anime.

Dopo un periodo di silenzio lo studio giapponese è tornato a farsi sentire tramite un tweet che stuzzica i fan su un prossimo annuncio imminente. In questo tweet, Aki Saito, capo marketing di Kojima Production dice: “Mi spiace per essere rimasto in silenzio. Ultimamente sono stato molto impegnato. Penso di potervi dire di più su quello che stiamo facendo molto presto”.

Sorry to be silent everyone! I've been really busy lately…..I think i can say more soon about what we are going to…..#KojimaProductions https://t.co/Vr0qPj3DwV pic.twitter.com/BiweDgGC4v

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 28, 2020