L'arcade stick di 8Bitdo oggi è al MINIMO STORICO! Stupendo design vintage

Scoprite l'offerta imperdibile di Amazon per il Black Friday sull'arcade stick di 8Bitdo, specifico per Nvidia Shield. Questo fantastico prodotto, che include un arcade stick, un ricevitore wireless 2.4g e un cavo USB-C, è in grado di offrire un controllo ultra preciso e dispone di tre modalità di connessione: Bluetooth, 2.4g e USB C. Il design rispetta i classici, rendendolo un must per gli amanti del genere. Originariamente proposto a 99,99€, lo trovate ora a soli 83,99€. Approfittate di questa offerta e risparmiate il 16% sul prezzo originale!

Arcade stick di 8Bitdo, chi dovrebbe acquistarlo?

L'arcade stick di 8Bitdo è un ottimo acquisto per gli appassionati di gaming che amano rivivere l'atmosfera classica dei giochi arcade. Grazie alla sua connettività versatile, costituisce un prodotto ideale per gli utenti della Nvidia Shield che cercano un controllo più avanzato sulle proprie sessioni di gioco. L'arcade stick è perfetto per coloro che vogliono vivere una vera e propria esperienza arcade, direttamente nel proprio salotto.

Questo prodotto non è solo funzionale, ma è anche progettato con un'estetica che rende omaggio ai classici. Presenta tre modalità di connessione: Bluetooth, 2.4g e USB C, per adattarsi alle esigenze di ogni giocatore. Include una leva arcade di qualità, un ricevitore wireless 2.4g e un cavo USB-C. Grazie al software incluso, è possibile avere il controllo completo su ogni pezzo del vostro arcade stick.

L'8Bitdo USB Arcade Stick è in offerta a un prezzo di appena 83,99€ invece di 99,99€. Se siete appassionati di retrogaming e cercate un modo per migliorare la vostra esperienza di gioco sulla Nvidia Shield, allora quest'offerta è davvero imperdibile. Inoltre, con il suo software esclusivo avrete il controllo completo del vostro arcade stick e potrete personalizzarlo secondo le vostre esigenze.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

