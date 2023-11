Lies of P finalmente in sconto! -25% sulla versione Xbox

Se avete una passione smodata per il soulslike e cercate un titolo che sia tanto bello da vedere quanto impegnativo da giocare, allora vi suggeriamo di non lasciarvi scappare questa offerta Amazon dedicata allo splendido Lies of P. Un titolo sorprendente, che il nostro team ha premiato con un sonoro 8, e che su Amazon è oggi finalmente in sconto nella sua versione per Xbox!

Stiamo parlando di un abbassamento di prezzo del 25%, per un titolo che, anche a prezzo pieno, varrebbe davvero tutta la vostra attenzione, vista la bellezza del suo mondo, la sua splendida direzione artistica, ma soprattutto il suo gameplay: dinamico, coinvolgente, decisamente ben fatto. Parliamo, insomma, di un gioco che non dovreste davvero lasciarvi scappare, e che su Amazon potrete acquistare al prezzo di appena 44,97€, a fronte dei 59,99€ originariamente richiesti.

Lies of P, chi dovrebbe acquistarlo?

Ideale per qualsiasi appassionato del genere soulslike, Lies of P è un titolo che si propone come una cupa rivisitazione della celebre favola di Pinocchio, rendendo protagonista proprio il burattino di Collodi, e calandolo in un contesto molto simile a quello di titoli come Dark Souls o Bloodborne, in cui i combattimenti sono sempre impegnativi e, potenzialmente, mortali.

Al netto di questo, parliamo però di un titolo mediamente più accessibile di quelli proposti da From Software e che, forse anche per questo, ha riscosso davvero un ottimo successo, al punto che ci sentiremmo di consigliarlo anche a chi non trova proprio digeribili i giochi di genere soulslike, anche perché Lies of P è molto concentrato sull'aggressività del giocatore, e potrebbe essere affrontato in modo decisamente più "action" che ragionato, per quanto resti un titolo di genere souls fatto e finito.

In termini di prezzo, con questa offerta Amazon Lies of P raggiunge il prezzo più basso di sempre, proponendosi con uno sconto pari addirittura al 25%! Si tratta di un affare non da poco, specie considerando che parliamo di un titolo di grande successo che, come spesso accade, non è detto che finisca poi scontato di cifre importanti a pochi mesi dal suo lancio. In tal senso, è ovvio che questa sia un'occasione da non perdere, che vi permetterà di portarvi a casa il gioco, in edizione Xbox, ad appena 44,97€, ovvero ad un prezzo che ci sentiremmo di accostare serenamente a quelle che sono le offerte tipicamente stracciate del Black Friday.

Galvanizzante, cupo e foriero di un fascino innegabile, Lies of P è un titolo davvero imperdibile che, per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistare in sconto grazie a questa offerta Amazon. Per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina d'acquisto del prodotto, così che possiate approfittare dell'ottimo sconto offertoci dal portale, quanto meno prima che il prodotto vada esaurito, o che l'offerta termini del tutto.

