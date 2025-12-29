Scoprite il Meta Quest 3 da 512 GB, il visore per realtà virtuale più potente di sempre, ora in offerta su Amazon. Grazie all'innovativo Infinite Display, godrete di una risoluzione 4K straordinaria e del campo visivo più ampio mai visto su un Quest. Approfitta dello sconto del 9% e porta a casa il Meta Quest 3 a soli 499€ invece di 549,99€, con 3 mesi di prova gratuita di Meta Horizon+ inclusi per accedere a un catalogo sempre aggiornato di titoli entusiasmanti.

Meta Quest 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Meta Quest 3 da 512 GB è la scelta ideale per chi cerca la massima libertà e versatilità nella realtà virtuale. Questo visore si rivolge ai gamer appassionati che desiderano immergersi completamente nei loro titoli preferiti, agli appassionati di cinema che vogliono trasformare qualsiasi ambiente nel proprio cinema personale con uno schermo virtuale da 312 pollici, e ai professionisti che cercano nuove modalità di lavoro immersive. Con 512 GB di memoria, avrete spazio sufficiente per una vasta libreria di giochi, applicazioni e contenuti multimediali senza preoccuparvi di dover continuamente cancellare e reinstallare i vostri titoli preferiti. La prova gratuita di 3 mesi di Meta Horizon+ vi permetterà inoltre di esplorare immediatamente un catalogo ricco di esperienze.

Se state cercando un dispositivo che coniughi intrattenimento, fitness e produttività, Meta Quest 3 soddisfa tutte queste esigenze. Il doppio delle prestazioni grafiche rispetto al Quest 2 garantisce un'esperienza visiva straordinaria con risoluzione 4K, mentre il design ergonomico vi consentirà di utilizzarlo per sessioni prolungate senza affaticamento. È perfetto per le famiglie grazie ai controlli parentali avanzati e alla possibilità di creare profili multipli. Che vogliate allenarvi nella vostra palestra virtuale, giocare ai titoli Xbox su mega schermo o semplicemente rilassarvi guardando film durante i viaggi, questo visore vi offre un'esperienza completa e immersiva a un prezzo conveniente.

Meta Quest 3 512 GB è il visore di realtà virtuale più potente della famiglia Quest, che vi regalerà un'esperienza immersiva senza precedenti grazie a Infinite Display con risoluzione 4K e il campo visivo più ampio mai visto. Potrete godervi i vostri giochi Xbox preferiti su uno schermo virtuale da 312 pollici.

Vedi offerta su Amazon