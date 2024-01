Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, prezzo sempre PIÙ BASSO! Su Amazon a soli 49€

Non avete mai giocato la saga Metal Gear Solid? Dovete assolutamente farlo e, per vostra fortuna, Amazon vi viene in contro con l'offerta di oggi su Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, in sconto del 17%. Il primo volume include i primi tre giochi della saga ed è davvero imperdibile a soli 49,98€.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa collezione è un must-have per tutti gli appassionati della saga e di videogiochi, specialmente per quello che hanno un debole per la narrazione. A distanza di anni Metal Gear Solid continua a stupire per la propria profondità e originalità e la Master Collection Vol. 1 è l'acquisto perfetto per i veterani che vogliono rivivere le avventure di Snake su PS5, o per i neofiti che vogliono scoprire titoli che hanno fatto la storia e sono considerati pietre miliari del gaming.

In offerta su Amazon a 49,98€ anziché 59,99€, Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 è la scelta perfetta per rivivere o scoprire per la prima volta le avventure di Solid Snake e compagni. I giochi rimasterizzati, con una narrazione affascinante e una giocabilità senza tempo, permettono di immergersi nelle storie e nelle avventure che hanno segnato generazioni di giocatori. È l'offerta perfetta per ampliare la vostra libreria PS5 aggiungendo una saga che si può tranquillamente definire leggendaria.

