Microsoft è sempre più vicina ad acquistare Discord

Sono passati ormai diversi giorni da uno dei rumor più incredibili di questa settimana e non solo. Ricorderete bene infatti che Microsoft sarebbe una delle tante aziende interessate all’acquisizione di Discord, la famosa piattaforma statunitense di messaggistica istantanea per la cifra monstre di 10 miliardi di dollari. La notizia ovviamente ha fatto il giro del mondo impressionando pubblico e critica, ebbene sembrerebbe che la nota azienda con sede a Redmond sarebbe in netto vantaggio.

Secondo il Wall Street Journal la trattativa tra Microsoft e Discord avrebbe fatto dei passi da gigante in avanti e questa stia andando nel verso giusto mettendo da parte grosse società come Amazon o la stessa Epic Games. Secondo il recente report l’accordo potrebbe già chiudersi già dal prossimo mese. Si tratterebbe a conti fatti della più grande acquisizione da parte di Microsoft, un altro incredibile tassello aggiunto all’ecosistema dopo l’aver inglobato ZeniMax al prezzo di circa 7 miliardi di dollari.

L’acquisto di Discord da parte di Microsoft potrebbe potrebbe aiutare l’azienda a rafforzare sia la sua attività videoludica che la sua impronta sui social network. Gli analisti avrebbero affermato che questo sarebbe un modo anche di vedere una versione premium (Nitro) del servizio inserito all’interno di Xbox Game Pass per tutti gli abbonati.

insomma, gli analisti in questo momento si sentono estremamente positivi a riguardo. Microsoft si ritroverebbe ad avere l’ennesima freccia al proprio arco da poter sfruttare in futuro. Al giorno d’oggi Discord è una di quelle piattaforme più in voga tra il pubblico con oltre 140 milioni di utenti attivi al mese ed una enorme community annessa al suo interno. Per ogni novità, ufficialità ed informazione aggiuntiva vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.