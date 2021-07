Microsoft Flight Simulator, le dimensioni su Xbox Series X sono esagerate

Microsoft Flight Simulator, sebbene possa piacere solo a pochi utenti appassionati, è stata una delle migliori esclusive Xbox del 2020. Quando Microsoft rivelò che il simulatore sarebbe arrivato anche su Xbox Series X e Series S molti utenti incuriositi che non lo potevano giocare sul proprio PC hanno finalmente avuto l’occasione di provarlo con mano e dei controlli presumibilmente più accessibili. Oggi, però, veniamo a scoprire un dettaglio che potrebbe non piacere ai possessori delle Xbox di nuova generazione.

Un utente su ResetEra ha mostrato una foto della schermata della sua console, rivelando il peso del titolo: Microsoft Flight Simulator peserà la bellezza di 97,2 GB sugli SSD di Xbox Series X|S. La grandezza del titolo non sorprende affatto, ma considerato lo spazio a disposizione sulle console, specialmente quello più ridotto di Xbox Series S, diviene evidente quanto può essere impeditivo. Su Steam sono richiesti 150 GB di spazio libero per installare il gioco, mentre il Microsoft Store ne chiede 127 GB, sebbene pesi solamente 83 GB in totale.

Come lo stesso utente che ha condiviso l’immagine fa notare, al momento non è possibile precaricare tutti i 97,2 GB. Infatti, come avviene su PC anche su Xbox Series X|S Microsoft Flight Simulator scaricherà i dati aggiuntivi in-game dal peso di 97 GB. Si tratta indubbiamente di un titolo molto pesante e che mette molto già alla prova l’hardware delle nuove Xbox, tenendo addirittura il frame rate decisamente più basso rispetto a quanto molti si aspettavano.

Purtroppo, al momento tutto ciò che i giocatori possono fare è pre-caricare solo 200 MB del software per poi attendere di poterlo avviare il giorno del lancio. Ricordiamo ai lettori che Microsoft Flight Simulator sarà rilasciato su Xbox Series X e Series S il 18 agosto 2021, disponibile al lancio anche su Xbox Game Pass. Se siete interessati a scoprire di più sull’opera di Asobo Studio e Microsoft, potete leggere la nostra lista dei migliori controller per giocare come dei veri piloti.