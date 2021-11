Migliori giochi PS5 da regalare a Natale

Le strade delle città iniziano ad essere addobbate, e l’atmosfera natalizia comincia a farsi sentire prepotente. Ci siamo, è arrivato il periodo natalizio dell’anno, e come da tradizione in molti si stanno già muovendo ad effettuare i primi regali da fare ai propri amici e parenti. I videogiochi sono da sempre i regali più richiesti in questo periodo di fine anno, e proprio per l’immensa scelta che ci propone il mercato abbiamo deciso di darvi una mano a scegliere i migliori videogiochi PS5 da acquistare o regalare questo natale.

Sappiamo benissimo che, se non avete già le idee ben chiare in partenza, scegliere il miglior gioco da regalare può essere una missione alquanto ardua. D’altronde i titoli disponibili sul mercato ad oggi si dividono in svariati generi tra: giochi di ruolo, JRPG, sparatutto, d’azione e chi più ne ha più ne metta. Senza contare i grandi nomi del settore, come PlayStation, Xbox e Nintendo che propongono ogni anno tutta una serie di esclusive per le proprie console di altissima qualità.

In questa nutrita selezione abbiamo preparato per voi il meglio del catalogo PS5 per godere al meglio non solo di grandissimi titoli ma anche di prodotti in grado di farvi toccare con mano le potenzialità della next-gen di Sony, tra impressionanti motori grafici e tutte le innovazioni offerte dal Dualsense. Se volete toccare con mano, infatti, le grandi sensazioni del feedback aptico del controller di PS5, titoli come Returnal o Death Stranding Director’s Cut sono imprescindibili. Due titoli continuamente bagnati dalla pioggia (emotiva e visiva) le cui sensazioni vengono restituite al giocatore tramite il Dualsense di PS5. Se invece cercate un titolo più leggero, ma in grado di incarnare passato e presente della scuderia videoludica Sony, allora forse è meglio puntare su Ratchet e Clank Rift Apart, un gioco capace di emozionare i più piccoli ma di far divertire anche i più grandi. Mentre se volete fare un regalo anche alla vostra metà, aggiungete un controller PS5 sotto l’albero e lo splendido It Takes Two. Un titolo geniale da gustarsi in compagnia viste le enormi sfide e potenzialità offerte dalla modalità storia interamente multiplayer.

I migliori giochi PS5 da giocare a Natale

Ratchet & Clank Rift Apart

Partiamo da un’esclusiva PlayStation 5, ovvero Ratchet & Clank Rift Apart. Con le nuovissime avventure del peloso Lombax e del suo amico di metallo e bulloni verrete lanciati su una serie di pianeti uno più folle dell’altro per rimediare ad un terribile errore che mette a rischio le sorti di più galassie. Ad accompagnare la coppia ci saranno nuovi e vecchi personaggi, più una serie di versioni alternative di questi ultimi prelevati direttamente da multiversi differenti. Insomma, mai come in Rift Apart abbiamo potuto fare un viaggio nel multiverso di questa saga nata su PlayStation 2 e che, ancora oggi, fa la gioia degli amanti dei titoli action platform in tre dimensioni.

Far Cry 6

Con Far Cry 6 la saga Ubisoft si sposta nuovamente in una nuova ambientazione e ci presenta un ennesimo villain carismatico. A dare voce e volto al nuovo cattivo della saga ci ha pensato il noto attore hollywoodiano Giancarlo Esposito, e mai come in questo capitolo dalle tinte ispaniche sarete al centro di un conflitto che sta devastando la bellissima isola di Yara. Tra armi di ogni tipo e veicoli, dovrete farvi largo tra i sobborghi dell’isola fino ad arrivare a colui che ha instaurato un terribile regno del terrore. Ce la farete ad unire la resistenza e a riportare finalmente la pace in questo paradiso dilaniato dal potere?

It Takes Two

Tra le uscite più interessanti e fuori dagli schemi dell’anno c’è It Takes Two. La terza opera targata Hazelight e diretta dal visionario Josef Fares è nuovamente un titolo da giocare categoricamente con un compagno al vostro fianco; sia fisicamente che online. Questa storia di cooperazione vede come protagonisti due genitori rimpiccioliti da un incantesimo e in un periodo particolarmente turbolento della propria vita di coppia, e sarete voi giocatori, insieme ai folli consigli di un libro parlante, che dovrete rimettere il tutto sui binari giusti tra avventure fuori dagli schemi e mini-giochi che sapranno mettere del pepe all’intera avventura.

Returnal

Torniamo su un’altra esclusiva per PlayStation 5 con Returnal. Il primo grande progetto dei ragazzi di Housemarque si è rivelato essere un grande successo super apprezzato dagli appassionati. Il titolo spaziale è ricco di azione ed elementi che lo rendono molto vicino al filone dei rogue-lite. Ad una narrazione ricca di mistero si affianca un avanzamento non proprio lineare e che vi porterà a perire più e più volte sul pianeta ostile si Atropos. Proprio il provare e riprovare più volte è il punto forte di Returnal, che darà sì filo da torcere ai neofiti del genere, ma una volta imparati a conoscere i pattern dell’esperienza saprà regalare a tutti un’esperienza difficilmente dimenticabile. Sicuramente una delle uscite più interessanti del 2021.

Devil May Cry 5 Special Edition

Tra giochi più interessanti per PS5 troviamo anche Devil May Cry 5 Special Edition. Se non avete ancora giocato alla quinta incarnazione del frenetico e rocambolesco action targato Capcom, questo natale potrete fare vostro questo titolo. Quello che è senza ombra di dubbio uno dei titoli più adrenalinici della scorsa generazione, su PlayStation 5 viene migliorato ed espanso in tutto. Oltre ai granitici 60FPS, questa Special Edition di Devil May Cry 5 vi permetterà di giocare tutte le missioni vestendo i panni di Vergil, così da poter padroneggiare un quarto nuovo stile di combattimento che si va ad aggiungere ai già presenti Dante, Nero e V.

Death Stranding Director’s Cut

Death Stranding è stato uno dei giochi più amati e chiacchierati degli ultimi anni. Il tocco inimitabile di Hideo Kojima ha colpito nuovamente nel segno, proponendo agli appassionati un vero e proprio cult istantaneo ricco di tematiche forti, personaggi iconici e un viaggio a dir poco indimenticabile. Su PlayStation 5 è stata rilasciata anche la Director’s Cut di Death Stranding, la quale aggiunge al gioco base tutta una serie di contenuti inediti come: oggetti estetici, modalità in più, nuove custcene e una serie di missioni extra e nuove consegne da portare a termine.

Control Ultimate Edition

In questo primo anno di next-gen, su PlayStation 5 stanno uscendo anche tutta una serie di riedizioni di titoli già usciti nel corso della scorsa generazione e che hanno saputo ammaliare i giocatori di tutto il mondo. Tra questi troviamo anche Control nella sua versione Ultimate Edition, in cui la fantastica opera Remedy da tutto il meglio di sé. Oltre al gioco base, in cui dovrete accompagnare Jesse Faden all’interno del sempre cangiante Federal Bureau of Control, questa Ultimate Edition vi da l’accesso anche a tutti i contenuti aggiunti post-lancio, inclusi i due DLC di trama The Foundation e AWE.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Chiudiamo questa guida con Marvel’s Spider-Man Miles Morales, l’avventura stand-alone con protagonista Miles Morales e ambientata nell’universo di Spider-Man creato da Insomiac. Oltre a poter vivere una nuova avventura nei panni dell’Uomo Ragno di Miles, questo titolo è a dir poco perfetto per entrare nel giusto mood in attesa del nuovo film Spider-Man No Way Home. Insomma, se non l’avete ancora giocato questo natale potrete prendere ben due piccioni con una fava, anzi tre, dato che questo gioco esplora molto di più il personaggio di Miles Morales in attesa del sequel dello Spider-Man videoludico targato Insomniac Games.

