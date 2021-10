Giochi Marvel | I migliori del 2021

Se c’è una garanzia nel mondo dei fumetti e per estensione di tutte le sfere dell’intrattenimento, quello è l’universo Marvel. Conosciuta anche come “la casa delle idee“, la Marvel si è avvalsa di artisti storici del fumetto come Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko per creare personaggi leggendari che oggi sono icone riconosciute, come I Fantastici Quattro, Spider Man, Hulk, Capitan America, Iron Man e tanti altri. La potenza mediatica di questo colosso si è gonfiata a dismisura dall’istituzionalizzazione del Marvel Cinematic Universe che ha consegnato sempre più prodotti d’intrattenimento diversi ai suoi fan, inclusi i videogiochi Marvel.

Per questo motivo abbiamo deciso di creare per voi una guida all’acquisto dei migliori giochi Marvel disponibili sul mercato, una disamina delle narrazioni videoludiche e dei gameplay più divertenti fuori e dentro il Cinematic Universe. Prima di passare alla ricerca dei migliori giochi Marvel magari fate anche un salto nella lista dei migliori giochi d’azione, i migliori giochi cinematografici e i migliori giochi picchiaduro.

Giochi Marvel, i titoli migliori

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Piattaforma: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch

Se siete alla ricerca di un’avventura fuori dagli schemi ma comunque ben installata su una struttura Tripla A, forse il nuovo Marvel’s Guardians of the Galaxy fa al caso vostro: trattasi di uno sparatutto in terza persona targato Square Enix dove il giocatore si trova nei panni di Star-Lord dei Guardiani della Galassia, pronto a guidare la sua astronave da una situazione delirante all’altra. Il gioco è caratterizzato da dialoghi a scelta multipla davvero… singolari. Insomma, la solita storia di sbandati spaziali che si ritrovano all’improvviso a dover salvare l’intero universo! Inoltre tra armi iper-tecnologiche, attacchi di gruppo acrobatici, stivali-razzo e musicassette con le tracklist giuste, tutto è permesso in combattimento. Una vera perla tra i giochi Marvel.

» Clicca qui per acquistare Marvel’s Guardians of the Galaxy

Marvel’s Spider Man

Piattaforma: PS4, PS5

L’amichevole Spider Man di quartiere è sicuramente una garanzia per i giocatori appassionati di PlayStation. Gli ultimi episodi legati alla saga dell’Uomo Ragno sono per forza da annoverare tra i migliori giochi Marvel grazie alla grafica sempre all’ultimo grido, e a tutto sommato avventure dinamiche da brivido. Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man Miles Morales sono opere multimediali che raccontano l’uno le avventure di Peter Parker e l’altro di Miles Morales, negli eventi raccontati in parte nella serie di fumetti Spider-Geddon, successivi a ciò che nei fumetti è conosciuto come il Ragnoverso. Entrambi i titoli sono stati realizzati da Insomniac Games per essere degli open world in terza persona in una realistica New York. L’episodio di Miles Morales è contemporaneamente spin-off e sequel del precedente Marvel’s Spiderman, ma è possibile giocarlo anche separatamente senza per forza conoscere a menadito il capitolo precedente.

» Clicca qui per acquistare Marvel’s Spider-Man

» Clicca qui per acquistare Marvel’s Spider-Man Miles Morales

LEGO Marvel Super Heroes e LEGO Marvel Avengers

Piattaforma: PS Vita, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo DS, PC, Nintendo 3DS, Nintendo Wii U, Nintendo Switch

Potevano mai mancare videogiochi LEGO nell’universo Marvel? Ovviamente no. La celebre azienda danese dedita ai mattoncini colorati ha realizzato diversi videogiochi a tema Marvel, e tra i migliori vi sottoponiamo proprio le ultime due serie in ordine cronologico: Marvel Avengers e Marvel Super Heroes offrono ottimi spunti umoristici e collezionistici all’universo super-eroistico della casa delle idee. L’ultimo uscito è Super Heroes 2, ma il divertimento è assicurato con praticamente ogni prodotto LEGO + Marvel. Potete anche procurarvi la collection di giochi che contiene sia Avengers che l’intera serie Super Heroes.

» Clicca qui per acquistare LEGO Marvel Avengers

» Clicca qui per acquistare LEGO Marvel Avengers + DLC Thunderbolts Character Pack

» Clicca qui per acquistare LEGO Marvel Super Heroes

» Clicca qui per acquistare LEGO Marvel Super Heroes 2

» Clicca qui per acquistare LEGO Marvel Super Heroes 2 + DLC Classic Guardians of the Galaxy Characters Pack

» Clicca qui per acquistare LEGO Marvel Collection



Marvel’s Avengers

Piattaforma: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Come Guardians of the Galaxy, anche questo videogioco è pubblicato da Square Enix. Sviluppato da Crystal Dynamics ed Eidos Montréal, è il primo titolo di queste due software house al di fuori dell’universo di Tomb Raider fin dal 2005. Come suggerisce il nome Marvel’s Avengers, il videogioco si basa sul gruppo di supereroi dei Vendicatori, gli Avengers, a San Francisco. Il gruppo di eroi sta partecipando a un evento a loro dedicato quando la città viene attaccata da una nuova minaccia misteriosa. Il gameplay è quello di un action adventure story driven, ossia con un forte accento sulla narrativa, e possiede diverse opzioni di personalizzazione, in particolare per quel che riguarda la cosmetica dei costumi.

» Clicca qui per acquistare Marvel’s Avengers

» Clicca qui per acquistare Marvel’s Avengers Day-One Edition

» Clicca qui per acquistare Marvel’s Avengers Deluxe Edition



Marvel VS Capcom

Piattaforma: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch

Marvel VS Capcom è una vecchia serie picchiaduro crossover tra i mondi Marvel e Capcom, nata originariamente nel 1996 con X-Men vs. Street Fighter, dopo che già due picchiaduro targati Marvel erano stati rilasciati negli anni precedenti (X-Men Children of the Atom e Marvel Super Heroes). In questi videogiochi i personaggi di Marvel e di Capcom se le suonano di santa ragione, ma è un po’ di anni che non si ripresenta sul mercato un titolo della saga. L’ultimo Marvel VS Capcom è stato l’episodio Infinite, distribuito nel lontano 2017, e nonostante le critiche altalenanti continua a tenere incollati gli appassionati al gamepad. Il videogioco più apprezzato e giocato dai fan della saga tuttavia è Ultimate Marvel VS Capcom 3, trovabile ancora in giro a prezzi davvero convenienti.

» Clicca qui per acquistare Ultimate Marvel VS Capcom 3 per PC

» Clicca qui per acquistare Marvel VS Capcom Infinite



Marvel’s Iron Man VR

Piattaforma: PSVR (PS4)

Concludiamo la nostra lista dei migliori giochi Marvel con un videogioco in Realtà Virtuale: Marvel’s Iron Man VR. Si tratta di uno shooter in Realtà Virtuale pubblicato da Sony per PSVR, basato ovviamente su Iron Man, il celebre alter ego di Tony Stark. La storia del gioco ruota attorno al conflitto tra il supereroe e un hacker-terrorista che si fa chiamare Ghost e che prende di mira Tony Stark e la sua azienda per vendicarsi delle morti causate dalla fabbricazione delle armi che hanno permesso a Stark di diventare Iron Men. Il videogioco è interamente in prima persona, e consente al giocatore di esplorare il mondo in volo e di interagire con l’armatura del super eroe per attaccare i nemici.

» Clicca qui per acquistare Marvel’s Iron Man VR

Cos’è la Marvel?

Nata inizialmente come “Timely Comics” nel lontanissimo 1939, l’azienda ha attraversato decenni su decenni con i suoi fumetti fino a diventare il colosso mediatico conosciuto oggi. Il nome Marvel arrivò solo nel 1961, quando furono creati I Fantastici Quattro dalle mani di un certo Stanley Lieber, noto oggi come Stan Lee, e di Jack Kirby: entrambi furono i fautori dell’idea di creare una nuova saga di fumetti super-eroistici chiamata Marvel Comics.

La collana di fumetti a tema super-eroi fu un grandissimo successo, al punto che l’intera azienda cambiò nome e strategie verso questa direzione. In quegli anni nacquero leggende come l’Uomo Ragno, l’Incredibile Hulk, Iron-Man, gli X-Men, gli Avengers, e tanti altri personaggi maggiori e minori che oggi conosciamo ancora grazie al continuo rinnovamento artistico della cosiddetta “casa delle idee“.

È negli anni 2010 che, dopo una crescente fama, Marvel ha il suo ultimo e definitivo punto di svolta: viene acquisita ufficialmente da Walt Disney, il più grande colosso dell’intrattenimento. Da questa unione più che redditizia è stato istituito il Marvel Cinematic Universe (MCU), un media franchise incentrato in primo luoog sui film di supereroi Marvel, ma che in senso esteso comprende anche Serie TV, cortometraggi, gadget, fumetti e videogiochi.

La nostra scelta dei migliori giochi Marvel

Marvel ha sempre avuto un occhio di riguardo per i prodotti videoludici, già prima che fosse creato il Marvel Cinematic Universe; basti pensare ai tanti Spider-Man usciti nel corso del tempo, da anni per altro con i diritti legati all’azienda di Sony che fino a poco tempo fa non aveva ancora mai collaborato per il MCU. Nonostante ci siano alcuni titoli mancanti in questa lista, come per esempio un gioco di Deadpool uscito per PS4 negli scorsi anni, abbiamo preferito privilegiare ovviamente i giochi che più hanno reperibilità, onde evitare mancanze ed esaurimenti scorte.

Per questo in questa guida, pur privilegiando i giochi Marvel che sono più legati al nuovo corso Disney, abbiamo deciso di includere anche serie totalmente slegate da questa gestione, mettendo in conto quindi sia il valore storico di questa o quella saga, sia il loro valore in termini di gameplay. Per esempio, abbiamo incluso in lista la serie Marvel VS Capcom, un famoso e storico picchiaduro nato negli anni ’90, e abbiamo incluso i giochi LEGO, capitoli che fanno da fruizione parallela (ma pur sempre altamente godibile) alla canonicità delle narrazioni Marvel attuali.