Chi si ricorda di MotorStorm? L’IP di Sony debuttò all’epoca di PS3 e fu una vera e propria sorpresa per tutti gli amanti dei racing game arcade. Il franchise conta ben cinque capitoli, tra cui Pacific Rift, che debuttò nel 2008 ed è proprio questo secondo capitolo a essere diventato oggetto della community, che lo ha letteralmente rimasterizzato.

Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, infatti, la community che si occupa dello sviluppo e del mantenimento di RPCS3 (emulatore per PC di PlayStation 3) si è dedicata alla rimasterizzazione di MotorStorm Pacific Rift. Il gioco ora è in grado di girare a ben 60 frame al secondo, con una risoluzione in 4K. Inutile dire che il risultato è decisamente strabiliante e la sensazione è di trovarci davanti a un gioco decisamente recente, anche se ovviamente è datato 2008.

Il video, che trovate poco più in basso, dimostra come l’emulazione di PS3 su PC stia facendo davvero dei passi giganti. Certo, l’utilizzo di un PC va un po’ a minare quella che potrebbe essere l’esperienza di gioco originale, ma per certi giochi (come MotorStorm, appunto) le migliorie tecniche sono una dimostrazione di come la tecnologia e il know how della community potrebbe a breve abbattere ogni limite. Vi invitiamo a dare uno sguardo a questa “rimasterizzazione” home made semplicemente dando uno sguardo al filmato disponibile subito qui sotto.

Al momento MotorStorm è una serie praticamente dormiente. Difficilmente Sony deciderà di riattivarla ed è probabilmente un vero peccato: grazie al DualSense e alla potenza di PS5, infatti, il franchise potrebbe tranquillamente rivaleggiare con Forza Horizon e offrire agli utenti PlayStation un’esperienza di gioco decisamente diversa a quella di Gran Turismo (che potete acquistare su Amazon). Chissà se in futuro Jim Ryan e soci non decidano di riavviare completamente l’IP, magari prendendo spunto proprio dalla concorrenza: sognare, d’altronde, non costa nulla.