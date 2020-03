Nier Automata arriverà a breve su Xbox Game Pass

Grandi, anzi grandissime notizie oggi per tutti i fan di Nier. Dopo l’annuncio della riedizione del primo episodio Nier Replicant per PS4, Xbox One e PC e di Nier Reincarnation, titolo per mobile della saga, veniamo infatti ora a sapere che Nier Automata farà a breve il suo esordio anche su Xbox Game Pass.

Una notizia decisamente inaspettata e gradita, che farà la gioia di tutti i fan della saga possessori di Xbox One. Non ci è purtroppo ad oggi dato sapere se il titolo di Square Enix farà parte anche della versione PC del servizio in abbonamento di Microsoft, ne tanto meno quando Nier Automata farà effettivamente il suo esordio all’interno di esso.

A rendere il tutto più interessante è inoltre che ciò implica che a breve Microsoft lancerà il proprio servizio in abbonamento Xbox Game Pass, comprendente ovviamente anche Nier Automata, anche sul suolo giapponese. Tutto ciò spiegherebbe la recente introduzione nel servizio di tutta una serie di titoli, come ad esempio la saga di Yakuza, decisamente appetibili per il pubblico nipponico.

Ad essere inclusa nel Xbox Game Pass sarà la Become as Gods Edition di Nier Automata, edizione contenente oltre al titolo base anche il DLC 3C3C1D119440927, con il completo “Vedo-non-vedo” per 2B, il “Completo ragazzo” per 9S e il “Completo distruttore” per A2.

A tutto ciò si aggiungono poi anche i seguenti contenuti aggiuntivi:

Maschera macchina

Pod Grimoire Weiss

Skin Pod di cartone

Skin Pod vintage grigio

Skin Pod vintage rosso

Che ne pensate di questa notizia, siete felici di questa aggiunta o avete già giocato a Nier Automata in precedenza? Eravate ancora incerti sull’abbonarvi a Xbox Game Pass e questo annuncio vi ha finalmente fatto prendere una decisione?