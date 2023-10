Nintendo Switch a soli 254€! L'occasione giusta per giocare a Mario Wonders

L'uscita di Super Mario Bros. Wonders vi ha fatto salire la nostalgia nei confronti dei classici titoli per SNES e GameBoy e ora state pensando di acquistare una Nintendo Switch per giocarci? In tal caso sarete felici di sapere che su eBay potete trovare la console in offerta a soli 254,99€!

Potrete, infatti, risparmiare ben 74,91€ sul prezzo di listino di 329,90€: parliamo di un vero e proprio affare per la Nintendo Switch in versione standard, tanto che le scorte stanno andando letteralmente a ruba. Vi invitiamo, dunque, ad approfittarne il prima possibile, dato che potrebbero esaurire in poco tempo!

Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarla?

Nintendo Switch è, ovviamente, la console ideale per tutti gli appassionati Nintendo, che desiderano giocare titoli come il nuovissimo Super Mario Bros. Wonders, ma anche i vari Zelda, Pokémon, Animal Crossing e molto altro. Inoltre, ciò che la distingue dalle altre piattaforme sul mercato è la sua portabilità, che la rende perfetta per chi è spesso fuori casa e, quindi, vogliono poter godere di un'esperienza di gioco flessibile, da poter portare con sé ovunque.

Va poi aggiunto che Nintendo Switch è una piattaforma adatta a giocatori di tutte le età, dato che la vasta libreria di titoli va incontro a qualsiasi gusto. La possibilità di scollegare i Joy-Con e giocare in modalità multiplayer locale, poi, la rende una scelta eccellente soprattutto per le famiglie, dove anche i più piccoli potranno essere coinvolti in tornei e competizioni domestiche.

Tornando a parlare del prezzo, quello offerto da eBay rappresenta attualmente la miglior offerta sul mercato, per cui se siete alla ricerca di una Nintendo Switch non la troverete (per lo meno nuova) a un importo più conveniente. Inoltre, il prezzo attuale si avvicina molto al minimo storico di 249,99€ raggiunto ad agosto, per cui parliamo davvero un'occasione imperdibile, che potrebbe non ripresentarsi nemmeno durante il Black Friday di novembre.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina eBay dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi su eBay

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!