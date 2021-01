Nintendo Switch registra il secondo miglior anno di sempre

La nona generazione videoludica è iniziata da poco e mentre il grande pubblico lamenta la mancata disponibilità delle ultime arrivate di casa Sony e Microsoft, aggiungendo la preoccupazione in merito al possibile posticipo dei prossimi titoli in arrivo, Nintendo Switch continua a dominare il mercato dei videogiochi concludendo il secondo miglior anno di sempre. In termini di vendite in dollari, infatti, la console ibrida di Nintendo ha registrato per lo scorso 2020 un anno memorabile. Non si registravano dati simili dal 2008 dai tempi di Nintendo Wii, che detiene ancora il primato.

Mat Piscatella, Executive Director e consulente del gruppo NPD ha rivelato alcuni dati che riguardano le vendite videoludiche sul suo account Twitter, dai quali si evince che Nintendo Switch ha visto un aumento del 25% anno per anno, includendo le vendite di console, contenuti e accessori. La casa di Kyoto incassa così circa 7,7 miliardi di dollari, di cui 1,35 miliardi provengono dalla vendita di console. Inoltre, Piscatella ci informa che anche nel mese di dicembre 2020 Nintendo Switch si porta a casa il premio di best seller.

US NPD HW – Nintendo Switch was the best-selling hardware platform in units and dollars for both December and the 2020 year. Annual dollar sales of Switch hardware were the 2nd highest for a platform in U.S. history. Only the 2008 dollar sales of Nintendo Wii were higher. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) January 15, 2021

Dunque, Nintendo Switch continua a dominare le classifiche di vendita anno dopo anno. Anche con il rilascio di due nuove console che aprono una nuova generazione, la console continua indisturbata il suo percorso. È pur vero, però, che PS5 e Xbox Series X|S hanno riscontrato notevoli difficoltà al lancio per soddisfare l’enorme domanda e l’attuale pandemia da Covid-19 ha avuto un ruolo importante nel rallentare la produzione. Nintendo Switch, però, si trova soltanto a metà del suo ciclo di vita e ha ancora molto da offrire ai suoi fan.

Il merito del suo successo è da attribuire anche all’uscita di titoli molto apprezzati, come Animal Crossing New Horizons, che al momento è sul podio tra i giochi più venduti dell’anno, con Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario 3D All-Stars tra i primi 10 giochi della stessa classifica. Proprio pensando al nostro simpatico idraulico, icona del mondo Nintendo che ha appena spento la 35esima candelina, la casa di Kyoto ha deciso di dedicare a lui e ai suoi fan una bellissima Nintendo Switch in edizione limitata, un pezzo da collezione incredibile atteso per il prossimo 12 febbraio, prenotabile fin da ora e che già risulta come “la più venduta”. Ebbene si, Nintendo è inarrestabile!