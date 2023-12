Offerta BOMBA su Hogwarts Legacy! L'edizione PS5 in sconto a soli 39€!

Se siete alla ricerca di un bel regalo da fare ad un fan di Harry Potter, magari ad uno che ha appena ricevuto la sua prima PlayStation 5, e non ha ancora avuto modo di "visitare" il meraviglioso castello di Hogwarts, allora vi suggeriremmo di non perdervi questa offerta, perché grazie ad uno sconto del 33%, potrete acquistare su Amazon il bellissimo ed acclamato "Hogwarts Legacy", un videogame su licenza ambientato proprio nel "mondo magico" di Harry Potter, ed oggi disponibile ad appena 39,99€!

Hogwarts Legacy, chi dovrebbe acquistarlo?

Hogwarts Legacy è un titolo che, ovviamente, è difficile consigliare a qualcuno che non sia fan dell'universo narrativo di Harry Potter. Si tratta di un videogioco che, infatti, fa tutto ciò che può per strizzare l'occhio agli appassionati della saga del maghetto di J.K. Rowling, siano essi appassionati al solo libro o ai soli film, o magari ad entrambi.

Si tratta, tuttavia, di un titolo che non fa del fan service la sua unica carta vincente, ed anzi, proprio grazie ad una serie di attenzioni sia narrative che di gameplay, questo titolo si è consacrato come il "videogame definitivo" per ciò che concerne il Wizarding World.

Da non sottovalutare anche il fatto che, pur con le sue sfide e le sue numerose attività collaterali, oltre che la sua ampia esplorabilità, Hogwarts Legacy si configura come un titolo consigliatissimo ai videogiocatori di tutte le età, grazie alla sua accessibilità ed alla sua buona curva della difficoltà.

Parliamo, in sintesi, di un titolo davvero imperdibile per qualsiasi fan della saga di Harry Potter, e di un prodotot certamente stuzzicante per qualsiasi possessore di una PS5 che cerchi un videogame longevo, divertente, ed a buon prezzo. Per questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto, con il consiglio di farlo prima che lo shopping natalizio prosciughi del tutto le scorte, certamente estese, ma comunque limitate.

