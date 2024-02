SUPER sconto su PS5 Slim + 2 DualSense! (-12%)

Cogliete l'opportunità offerta da Amazon per risparmiare il 12% sull'acquisto della PS5 Slim con due controller DualSense. Con un prezzo di soli 534,00€, potrete godere di un risparmio significativo rispetto al prezzo originale di 609,00€. Questo bundle esclusivo include la console PlayStation 5 Slim con disco, due controller wireless DualSense e tutti gli accessori necessari per iniziare a giocare immediatamente. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per vivere un'esperienza di gioco incredibile con la potenza e le funzionalità avanzate di PS5.

Playstation 5 Slim con due DualSense, chi dovrebbe acquistarla?

Il bundle disponibile su Amazon costituisce una scelta eccellente per gli appassionati di videogiochi desiderosi di vivere un'esperienza di gioco all'avanguardia. L'offerta riguardante la versione con disco di PS5 rappresenta un'opportunità ideale per i giocatori che preferiscono possedere i loro giochi in formato fisico. La console offre un'immersione senza precedenti in mondi di gioco ricchi di dettagli, assicurando una fluidità del gameplay fino a 120 fotogrammi al secondo. Questo è particolarmente vantaggioso per coloro che cercano prestazioni di alto livello e una vasta gamma di colori vivaci, resa possibile dalla tecnologia HDR.

Investire in una PS5 può essere una decisione eccellente per coloro che cercano tempi di caricamento dei giochi estremamente rapidi e un coinvolgimento senza pari, grazie all'utilizzo di un'unità SSD di ultima generazione e avanzati sistemi di feedback.

L'offerta attuale su Amazon rende l'acquisto ancora più allettante, permettendovi di ottenere la versione Slim insieme a due controller DualSense al prezzo scontato di soli 534,00€, risparmiando più di 75€ rispetto al prezzo iniziale di 609,00€.

