SVUOTATUTTO AMAZON: Rayman Legends per Switch a SOLI 10€!

Rayman Legends è un titolo davvero imperdibile per gli appassionati di giochi platform, rappresentando un classico capace ancora oggi di intrattenere e sorprendere. La bella notizia? Oggi la Definitive Edition per Nintendo Switch è disponibile su Amazon a un prezzo davvero imperdibile: originariamente offerta a 24,99€, può essere vostra per soli 10,90€ grazie a un eccezionale sconto del 56%!

Rayman Legends Definitive Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Rayman, Globox e i Teens vagano in una foresta incantata quando scoprono una tenda misteriosa piena zeppa di splendidi dipinti; osservandoli più da vicino, notano che ogni quadro sembra raccontare la storia di un mondo fantastico. Mentre si concentrano su un dipinto con uno scenario medievale, all’improvviso vengono risucchiati in quel mondo, dando così inizio alla loro avventura. Il gruppo dovrà correre, saltare e combattere per superare tutti i mondi e scoprire i segreti di ogni dipinto leggendario.

A differenza della versione originale, la Definitive Edition porta con sé numerose sfide che permettono di sfidarvi con gli amici e giocatori online, aggiungendo una dose di competizione al divertimento. Il gameplay è dinamico e richiede un ottimo tempismo per avanzare, specialmente nelle mappe dove il ritmo musicale guida l'azione: tra salti a tempo, colpi sincronizzati con la musica e spostamenti vertiginosi, Rayman Legends vi offrirà un'avventura emozionante e coinvolgente, perfetta per tutti gli amanti dei giochi platform.

Insomma, Rayman Legens Definitive Edition rappresenta un'ottima aggiunta alla libreria di qualsiasi possessore di Nintendo Switch, soprattutto perché è estremamente raro trovare titoli per la console ibrida di Nintendo a un prezzo così basso nella versione retail!

Vedi offerta su Amazon