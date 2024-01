PS5 Slim SOTTOCOSTO su Amazon, AFFARE al -6%

PlayStation 5 Slim è l'ultima versione della popolare console di casa Sony e assicura le stesse prestazioni della sorella maggior in un formato più compatto. Non capita spesso che sia in sconto, ma in queste ore è disponibile su Amazon a un prezzo speciale di a soli 513€, rispetto al prezzo consigliato di 549,99€. Questo sconto del 7% la rende un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi.

Playstation 5 Slim, chi dovrebbe acquistarla?

PlayStation 5 Slim si distingue per il suo design elegante e compatto, che la rende perfetta per qualsiasi salotto moderno. Le prestazioni sono di alto livello, come ci si aspetta da una console di nuova generazione: è possibile giocare in 4K fino a 120Hz, inoltre tecnologie come l'audio 3D rendono l'esperienza di gioco ancor più coinvolgente.

La console è perfetta per chi vuole giocare i titoli più recenti alla massima qualità, comprese le esclusive Sony, tra cui figurano capolavori come God of War. Non mancano i giochi adatti a tutte le età e quindi a tutti i membri della famiglia, che rendono PS5 Slim un'ottima console anche per stare in compagnia.

PlayStation 5 Slim è una scelta eccellente per gli appassionati di videogiochi che cercano qualità e prestazioni di livello superiore. Grazie allo sconto che abbassa il prezzo a 513€, è davvero difficile farsela scappare!

