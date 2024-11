Planet Coaster 2: SCONTO del 32% per i veri appassionati di simulazione!

Se siete appassionati di giochi di simulazione e avete sempre sognato di costruire il vostro parco a tema, questa offerta su Instant Gaming è quella che fa per voi. Planet Coaster 2 è disponibile a soli 33,99€, con un fantastico sconto del 32% rispetto al prezzo consigliato di 50€. Questa è la vostra occasione per mettere alla prova la vostra creatività e capacità di gestione in un titolo che ha già conquistato milioni di giocatori nel suo capitolo precedente.

Planet Coaster 2, perché dovreste acquistarlo?

Il nuovo Planet Coaster 2 vi catapulta in un mondo di creatività senza confini, dove ogni aspetto del vostro parco può essere personalizzato in dettaglio. Gli strumenti di costruzione avanzati vi consentono di progettare parchi spettacolari, modellando il terreno e arricchendolo con piscine luccicanti e attrazioni mozzafiato. La possibilità di creare ampie piazze e scenari unici offre un'esperienza di costruzione mai vista prima. Potrete dare vita ai parchi dei vostri sogni con un livello di dettaglio e realismo che vi lascerà senza parole.

Un'altra novità entusiasmante è la possibilità di personalizzare ogni attrazione come mai prima d'ora. In Planet Coaster 2, potete ridimensionare oggetti e scenari per adattarli perfettamente alle vostre creazioni. Questo vi permette di aggiungere un tocco unico ad ogni montagna russa o attrazione acquatica, offrendo ai vostri visitatori esperienze indimenticabili. La console eventi, combinata con una sofisticata illuminazione globale, eleva l'immersione, rendendo ogni angolo del parco vibrante e realistico.

Dal punto di vista gestionale, il gioco vi sfida a trovare il perfetto equilibrio tra il divertimento dei vostri ospiti e la sostenibilità del budget. Grazie alle mappe termiche, avrete una visione chiara delle preferenze e delle esigenze dei vostri visitatori, facilitando la gestione e ottimizzando il rendimento delle vostre attrazioni. La cura del benessere degli ospiti è fondamentale, soprattutto con l'introduzione di parchi acquatici che richiedono nuove strutture come ombrelloni, bagnini e spogliatoi.

Per la prima volta, Planet Coaster 2 introduce un'inedita modalità multiplayer. Potrete collaborare con altri giocatori nella modalità Sandbox condivisa, creando parchi a tema insieme grazie a un sistema di salvataggio multipiattaforma. Nella modalità Franchise, invece, potrete unire le forze con i vostri amici per costruire un impero di parchi e competere per scalare le classifiche mondiali. Inoltre, è possibile esplorare i parchi creati dagli altri giocatori in prima persona, arricchendo ulteriormente l'esperienza.

Questa offerta su Instant Gaming vi permette di immergervi subito in Planet Coaster 2 a un prezzo esclusivo di 33,99€. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria promozione, che vi offre un risparmio del 32% sul prezzo di listino. È il momento perfetto per trasformare le vostre idee in realtà e diventare il re dei parchi a tema!

Vedi offerta su Instant Gaming