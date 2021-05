PlayStation 5, dei crash rendono ingiocabili alcuni titoli

PlayStation 5 continua a far parlare di sé, ora positivamente come con Returnal, cui trovate la nostra recensione, ora negativamente per alcune problematiche che continuano a insorgere di recente. Sembrerebbe che nelle ultime ore molti utenti stiano segnalando uno strano problema che renderebbe ingiocabili alcuni titoli della nuova piattaforma di Sony. Nello specifico, alcuni affermano che frequenti crash rendono impossibile giocare normalmente opere come Marvel’s Spider-Man Miles Morales e il recentissimo Returnal.

Proprio ora che i possessori di PlayStation 5 stavano finalmente apprezzando una nuova esclusiva, giunge questa notizia come un fulmine a ciel sereno. Una discussione partita sui forum di ResetEra ha evidenziato un curioso aumento di crash che impediscono di giocare normalmente ad alcuni titoli. L’utente Raylan ha creato il post affermando “se state giocando a Returnal avrete sicuramente riscontrato dei crash”, evidenziando subito il problema. Un’interessante dettaglio sulla faccenda, però, ci viene dato proprio da Housemarque, che hanno sviluppato il titolo.

Secondo la casa di Returnal, infatti, il problema non deriva dal loro titolo bensì “dalla piattaforma PlayStation”. La software house ha spiegato che sta attualmente discutendo con Sony per capire cosa comporta questi crash costanti in modo da applicare un aggiornamento quanto prima possibile. Housemarque ha aggiunto che l’origine del bug potrebbe presentarsi durante la fase di avvio di Returnal e non durante sezioni di gameplay in cui più spesso possono verificarsi degli errori.

L’ipotesi che il problema non sia solamente rilegata alla recente esclusiva PlayStation 5 deriva dal fatto che gli utenti segnalano simili crash anche mentre giocano a Call of Duty: Black Ops Cold War o Assassin’s Creed Valhalla. Di conseguenza, sempre più persone chiedono a gran voce un intervento immediato da parte di Sony. Staremo a vedere in che modo si evolverà questa situazione che, speriamo, possa esser risolta quanto prima possibile.

Tuttavia il frequente ripresentarsi di problematiche non sembrerebbero aver intaccato i ricavi, dato che PlayStation 5 è stata recentemente protagonista di record di vendite. Inoltre, è da notare anche un sempre maggiore arrivo di giochi amatissimi dagli utenti di tutto il mondo, come Genshin Impact o Call of Duty: Warzone. Peraltro, se state cercando di acquistare una PlayStation 5 vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine per restare aggiornati sulle disponibilità di GameStop.