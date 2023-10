PlayStation 5 stadard a soli 415€ con questo coupon!

Come saprete, Sony ha finalmente annunciato la tanto chiacchierata versione Slim della sua amata PlayStation 5. Una console di cui si è chiacchierato spesso nel corso dell'ultimo anno, ma che è infine arrivata tramite un semplice annuncio via PlayStation Blog, che ha finalmente mostrato prezzo e design di quella che, nei piani di Sony, sarà ufficialmente la nuova versione della sua console.

Ora, giacché PS5 Slim arriverà sul mercato quasi certamente in occasione del Natale, è logico che questo sia il momento giusto per acquistare "la vecchia PS5", magari approfittando di questa ottima proposta eBay che, grazie all'utilizzo del suo coupon "PASSIONI23", vi permetterà di risparmiare circa 100 euro sull'acquisto, pagando così la versione "classica" con disco, appena 415 euro!

PlayStation 5, chi dovrebbe acquistarla?

Visto l'annuncio da parte di Sony di dismettere completamente l'attuale versione di PlayStation 5 in virtù del nuovo modello, è ovvio che la console Sony così come la conosciamo resterà sul mercato solo e soltanto fino all'esaurimento delle scorte, per poi essere del tutto rimpiazzato con la nuova versione.

In questo senso è certamente questo il momento migliore per acquistare PS5 nella sua versione "classica", la qual cosa potrebbe certamente far gola a quanti, consci del passato dell'azienda, potrebbero non apprezzare appieno la versione rivisitata della console ammiraglia, optando ora per l'acquisto. Questa offerta, dunque, è suggerita a chi, titubante fino all'ultimo, è ora arrivato al momento in cui dovrà scegliere se acquistare effettivamente la classica PS5 ora, prima che i prezzi della versione originale salgano alle stelle (e succederà di certo), o virare poi verso la PS5 che, comunque, verrà venduta allo stesso prezzo al netto del suo essere, per l'appunto, "slim".

Analizzando i prezzi non c'è alcun dubbio che l'annuncio di PlayStation 5 Slim abbia causato un leggero tumulto sul mercato, complice anche la volontà di molti videogiocatori di acquistare quella che è la versione originale di PS5 che, per quanto controversa nel design, pare sia generalmente più apprezzata. Con la promessa, da parte di Sony, di dismettere questo design del tutto, il prezzo di PS5 è attualmente in leggero rialzo rispetto al prezzo richiesto da Sony di 549,00€. Per questo, la proposta eBay, complice l'utilizzo del coupon di ottobre, è indubbiamente l'occasione migliore presente al momento sul mercato, poiché essa non solo è di molto inferiore al prezzo richiesto dalla casa madre, ma è anche generalmente più bassa rispetto all'attuale media tra i vari rivenditori nazionali, Amazon compresa!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all'acquisto della console invitandovi, ancora una volta, all'utilizzo dell'apposito coupon sconto, senza il quale l'offerta non sarà applicata. Di seguito, dunque, la pagina eBay dedicata all'offerta, con l'invito ad acquistare la console prima che essa vada esaurita.

N.B. Ricorda di inserire il coupon "PASSIONI23" prima di completare l'acquisto, così da accedere allo sconto.

